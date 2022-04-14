Shiba Inu Treat (TREAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Shiba Inu Treat (TREAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Shiba Inu Treat (TREAT) Informasjon Meet Treat, the final token in the wildly popular Shiba Inu Ecosystem, designed to give transactional rewards and access to over 30 pieces of advanced technology that serve as the operating system of the Shiba Network State. These cutting-edge innovations include, Defi innovations, Karna, Aura, Reputation, Decentralized Identity, AI agentic frameworks, Fully Homomorphic Encryption, and immersive elements within Shiba Inu’s Metaverse, to name just a few. Beyond its role in technology enablement, Treat also serves as a governance token, steering the Shiba Network State’s innovation and marketing strategies. In doing so, it cements Shiba Inu’s status as far more than a meme coin—revealing it as one of the world’s most influential brands and a true technology powerhouse. Offisiell nettside: https://www.shib.io Teknisk dokument: https://shib.io/documents/SHIBPAPER-ABRIDGED-V.1.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xa02c49da76a085e4e1ee60a6b920ddbc8db599f4#balances Kjøp TREAT nå!

Shiba Inu Treat (TREAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Shiba Inu Treat (TREAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.17M $ 13.17M $ 13.17M All-time high: $ 0.0441 $ 0.0441 $ 0.0441 All-Time Low: $ 0.001262164869066865 $ 0.001262164869066865 $ 0.001262164869066865 Nåværende pris: $ 0.001317 $ 0.001317 $ 0.001317 Lær mer om Shiba Inu Treat (TREAT) pris

Shiba Inu Treat (TREAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Shiba Inu Treat (TREAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TREAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TREAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TREATs tokenomics, kan du utforske TREAT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TREAT Interessert i å legge til Shiba Inu Treat (TREAT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TREAT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TREAT på MEXC nå!

Shiba Inu Treat (TREAT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TREAT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TREAT nå!

TREAT prisforutsigelse Vil du vite hvor TREAT kan være på vei? Vår TREAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TREAT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!