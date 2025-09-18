Hva er Polytrade (TRADE)

POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space.

Polytrade (TRADE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Polytrade (TRADE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TRADE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Polytrade Hvor mye er Polytrade (TRADE) verdt i dag? Live TRADE prisen i USD er 0.10577 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende TRADE-til-USD-pris? $ 0.10577 . Sjekk ut Den nåværende prisen på TRADE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Polytrade? Markedsverdien for TRADE er $ 4.37M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TRADE? Den sirkulerende forsyningen av TRADE er 41.29M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTRADE ? TRADE oppnådde en ATH-pris på 3.067126392343356 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TRADE? TRADE så en ATL-pris på 0.05131675775777374 USD . Hva er handelsvolumet til TRADE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TRADE er $ 57.75K USD . Vil TRADE gå høyere i år? TRADE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TRADE prisprognosen for en mer grundig analyse.

Polytrade (TRADE) Viktige bransjeoppdateringer

