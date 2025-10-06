xMoney pris i dag

Sanntids xMoney (XMN) pris i dag er $ 0.03388, med en 0.41% endring de siste 24 timene. Nåværende XMN til USD konverteringssats er $ 0.03388 per XMN.

xMoney rangerer for tiden som #3732 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 XMN. I løpet av de siste 24 timene XMN har den blitt handlet mellom $ 0.03383(laveste) og $ 0.03564 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.11390037525327498, mens tidenes laveste notering var $ 0.019550382433716446.

Kortsiktig har XMN beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -15.98% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 193.92K.

xMoney (XMN) Markedsinformasjon

Rangering No.3732 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 193.92K$ 193.92K $ 193.92K Fullt utvannet markedsverdi $ 338.80M$ 338.80M $ 338.80M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede SUI

Nåværende markedsverdi på xMoney er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 193.92K. Den sirkulerende forsyningen på XMN er 0.00, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 338.80M.