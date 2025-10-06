xMoney Pris(XMN)
Sanntids xMoney (XMN) pris i dag er $ 0.03388, med en 0.41% endring de siste 24 timene. Nåværende XMN til USD konverteringssats er $ 0.03388 per XMN.
xMoney rangerer for tiden som #3732 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 XMN. I løpet av de siste 24 timene XMN har den blitt handlet mellom $ 0.03383(laveste) og $ 0.03564 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.11390037525327498, mens tidenes laveste notering var $ 0.019550382433716446.
Kortsiktig har XMN beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -15.98% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 193.92K.
Nåværende markedsverdi på xMoney er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 193.92K. Den sirkulerende forsyningen på XMN er 0.00, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 338.80M.
Spor prisendringene xMoney for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.0001395
|-0.41%
|30 dager
|$ -0.03846
|-53.17%
|60 dager
|$ +0.02888
|+577.60%
|90 dager
|$ +0.02888
|+577.60%
I dag registrerte XMN en endring på $ -0.0001395 (-0.41%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.
I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.03846 (-53.17%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.
Ved å utvide visningen til 60 dager, så XMN en endring på $ +0.02888 (+577.60%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.
Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02888+577.60% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.
I 2040 kan prisen på xMoney potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.
xMoney (XMN) is a MiCA-compliant multi-functional token designed to bridge traditional finance with blockchain innovation. XMN is embedded directly into xMoney’s licensed and regulated payment infrastructure, enabling merchants and consumers to transact with speed, trust, and regulatory clarity. xMoney provides a unified ecosystem of fiat and crypto payments, card issuing, stablecoin settlement, and on/off-ramp solutions. By integrating XMN as the core utility token, the platform delivers tangible benefits to both merchants and users. Merchants can access lower transaction fees, loyalty-embedded payments, and token-based settlement options, while consumers earn rewards and participate in governance. Unlike most utility tokens, XMN has real-world adoption from day one. It is integrated into xMoney’s regulated payment gateway and services already used by businesses across Europe. Its design follows the EU’s MiCA framework, ensuring compliance and transparency, and establishing credibility with exchanges, institutions, and merchants worldwide.
Beløp
1 XMN = 0.03388 USD