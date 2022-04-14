Polytrade (TRADE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Polytrade (TRADE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Polytrade (TRADE) Informasjon POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space. Offisiell nettside: https://polytrade.finance Teknisk dokument: https://lnk.polytrade.finance/gitbookmarketplace Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x692ac1e363ae34b6b489148152b12e2785a3d8d6 Kjøp TRADE nå!

Polytrade (TRADE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Polytrade (TRADE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.55M $ 4.55M $ 4.55M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 41.29M $ 41.29M $ 41.29M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.01M $ 11.01M $ 11.01M All-time high: $ 3.2 $ 3.2 $ 3.2 All-Time Low: $ 0.05131675775777374 $ 0.05131675775777374 $ 0.05131675775777374 Nåværende pris: $ 0.11012 $ 0.11012 $ 0.11012 Lær mer om Polytrade (TRADE) pris

Polytrade (TRADE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Polytrade (TRADE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TRADE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TRADE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TRADEs tokenomics, kan du utforske TRADE tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TRADE Interessert i å legge til Polytrade (TRADE) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TRADE, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TRADE på MEXC nå!

Polytrade (TRADE) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TRADE hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TRADE nå!

TRADE prisforutsigelse Vil du vite hvor TRADE kan være på vei? Vår TRADE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TRADE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!