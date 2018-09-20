Dagens Token Pocket livepris er 0.017744 USD. Spor prisoppdateringer for TPT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TPT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Token Pocket livepris er 0.017744 USD. Spor prisoppdateringer for TPT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TPT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Token Pocket Pris(TPT)

1 TPT til USD livepris:

$0.017746
$0.017746$0.017746
-1.09%1D
USD
Token Pocket (TPT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:48:43 (UTC+8)

Token Pocket (TPT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.017103
$ 0.017103$ 0.017103
24 timer lav
$ 0.0184
$ 0.0184$ 0.0184
24 timer høy

$ 0.017103
$ 0.017103$ 0.017103

$ 0.0184
$ 0.0184$ 0.0184

$ 38.496105725255674
$ 38.496105725255674$ 38.496105725255674

$ 0.00079179
$ 0.00079179$ 0.00079179

+0.12%

-1.09%

+2.40%

+2.40%

Token Pocket (TPT) sanntidsprisen er $ 0.017744. I løpet av de siste 24 timene har TPT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.017103 og et toppnivå på $ 0.0184, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TPT er $ 38.496105725255674, mens den rekordlave prisen er $ 0.00079179.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TPT endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, -1.09% over 24 timer og +2.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Token Pocket (TPT) Markedsinformasjon

No.507

$ 61.51M
$ 61.51M$ 61.51M

$ 57.34K
$ 57.34K$ 57.34K

$ 104.69M
$ 104.69M$ 104.69M

3.47B
3.47B 3.47B

5,900,000,000
5,900,000,000 5,900,000,000

3,466,457,400
3,466,457,400 3,466,457,400

58.75%

2018-09-20 00:00:00

HT

Nåværende markedsverdi på Token Pocket er $ 61.51M, med et 24-timers handelsvolum på $ 57.34K. Den sirkulerende forsyningen på TPT er 3.47B, med en total tilgang på 3466457400. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 104.69M.

Token Pocket (TPT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Token Pocket for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00019556-1.09%
30 dager$ +0.001484+9.12%
60 dager$ +0.004949+38.67%
90 dager$ +0.00673+61.10%
Token Pocket Prisendring i dag

I dag registrerte TPT en endring på $ -0.00019556 (-1.09%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Token Pocket 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.001484 (+9.12%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Token Pocket 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TPT en endring på $ +0.004949 (+38.67%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Token Pocket 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00673+61.10% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Token Pocket (TPT)?

Sjekk ut Token Pocket Prishistorikk-siden nå.

Hva er Token Pocket (TPT)

TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens.

Token Pocket er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Token Pocket investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TPT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Token Pocket på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Token Pocket kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Token Pocket Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Token Pocket (TPT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Token Pocket (TPT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Token Pocket.

Sjekk Token Pocketprisprognosen nå!

Token Pocket (TPT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Token Pocket (TPT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TPT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Token Pocket (TPT)

Leter du etter hvordan du kjøperToken Pocket? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Token Pocket på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TPT til lokale valutaer

1 Token Pocket(TPT) til VND
466.93336
1 Token Pocket(TPT) til AUD
A$0.02679344
1 Token Pocket(TPT) til GBP
0.01313056
1 Token Pocket(TPT) til EUR
0.0150824
1 Token Pocket(TPT) til USD
$0.017744
1 Token Pocket(TPT) til MYR
RM0.0745248
1 Token Pocket(TPT) til TRY
0.73424672
1 Token Pocket(TPT) til JPY
¥2.608368
1 Token Pocket(TPT) til ARS
ARS$26.17098048
1 Token Pocket(TPT) til RUB
1.48144656
1 Token Pocket(TPT) til INR
1.56306896
1 Token Pocket(TPT) til IDR
Rp295.73321504
1 Token Pocket(TPT) til KRW
24.78198016
1 Token Pocket(TPT) til PHP
1.01105312
1 Token Pocket(TPT) til EGP
￡E.0.85455104
1 Token Pocket(TPT) til BRL
R$0.09439808
1 Token Pocket(TPT) til CAD
C$0.02430928
1 Token Pocket(TPT) til BDT
2.16015456
1 Token Pocket(TPT) til NGN
26.52302144
1 Token Pocket(TPT) til COP
$69.0427912
1 Token Pocket(TPT) til ZAR
R.0.30768096
1 Token Pocket(TPT) til UAH
0.73318208
1 Token Pocket(TPT) til TZS
T.Sh.43.92065856
1 Token Pocket(TPT) til VES
Bs2.892272
1 Token Pocket(TPT) til CLP
$16.94552
1 Token Pocket(TPT) til PKR
Rs5.03645696
1 Token Pocket(TPT) til KZT
9.60677904
1 Token Pocket(TPT) til THB
฿0.56496896
1 Token Pocket(TPT) til TWD
NT$0.53622368
1 Token Pocket(TPT) til AED
د.إ0.06512048
1 Token Pocket(TPT) til CHF
Fr0.01401776
1 Token Pocket(TPT) til HKD
HK$0.13787088
1 Token Pocket(TPT) til AMD
֏6.7906288
1 Token Pocket(TPT) til MAD
.د.م0.16005088
1 Token Pocket(TPT) til MXN
$0.32666704
1 Token Pocket(TPT) til SAR
ريال0.06654
1 Token Pocket(TPT) til ETB
Br2.54750608
1 Token Pocket(TPT) til KES
KSh2.29216992
1 Token Pocket(TPT) til JOD
د.أ0.012580496
1 Token Pocket(TPT) til PLN
0.06441072
1 Token Pocket(TPT) til RON
лв0.07665408
1 Token Pocket(TPT) til SEK
kr0.16697104
1 Token Pocket(TPT) til BGN
лв0.02945504
1 Token Pocket(TPT) til HUF
Ft5.89881536
1 Token Pocket(TPT) til CZK
0.36694592
1 Token Pocket(TPT) til KWD
د.ك0.00541192
1 Token Pocket(TPT) til ILS
0.05908752
1 Token Pocket(TPT) til BOB
Bs0.12261104
1 Token Pocket(TPT) til AZN
0.0301648
1 Token Pocket(TPT) til TJS
SM0.16608384
1 Token Pocket(TPT) til GEL
0.0479088
1 Token Pocket(TPT) til AOA
Kz16.17489808
1 Token Pocket(TPT) til BHD
.د.ب0.006689488
1 Token Pocket(TPT) til BMD
$0.017744
1 Token Pocket(TPT) til DKK
kr0.1126744
1 Token Pocket(TPT) til HNL
L0.46507024
1 Token Pocket(TPT) til MUR
0.80451296
1 Token Pocket(TPT) til NAD
$0.3078584
1 Token Pocket(TPT) til NOK
kr0.1765528
1 Token Pocket(TPT) til NZD
$0.0301648
1 Token Pocket(TPT) til PAB
B/.0.017744
1 Token Pocket(TPT) til PGK
K0.07416992
1 Token Pocket(TPT) til QAR
ر.ق0.06441072
1 Token Pocket(TPT) til RSD
дин.1.77067376
1 Token Pocket(TPT) til UZS
soʻm219.06156848
1 Token Pocket(TPT) til ALL
L1.46317024
1 Token Pocket(TPT) til ANG
ƒ0.03176176
1 Token Pocket(TPT) til AWG
ƒ0.0319392
1 Token Pocket(TPT) til BBD
$0.035488
1 Token Pocket(TPT) til BAM
KM0.02945504
1 Token Pocket(TPT) til BIF
Fr52.96584
1 Token Pocket(TPT) til BND
$0.02271232
1 Token Pocket(TPT) til BSD
$0.017744
1 Token Pocket(TPT) til JMD
$2.84631504
1 Token Pocket(TPT) til KHR
71.26096864
1 Token Pocket(TPT) til KMF
Fr7.416992
1 Token Pocket(TPT) til LAK
385.73912272
1 Token Pocket(TPT) til LKR
Rs5.36720512
1 Token Pocket(TPT) til MDL
L0.292776
1 Token Pocket(TPT) til MGA
Ar78.51311888
1 Token Pocket(TPT) til MOP
P0.14212944
1 Token Pocket(TPT) til MVR
0.2714832
1 Token Pocket(TPT) til MWK
MK30.80553584
1 Token Pocket(TPT) til MZN
MT1.1338416
1 Token Pocket(TPT) til NPR
Rs2.50048448
1 Token Pocket(TPT) til PYG
126.727648
1 Token Pocket(TPT) til RWF
Fr25.711056
1 Token Pocket(TPT) til SBD
$0.1455008
1 Token Pocket(TPT) til SCR
0.25427152
1 Token Pocket(TPT) til SRD
$0.67586896
1 Token Pocket(TPT) til SVC
$0.15526
1 Token Pocket(TPT) til SZL
L0.3078584
1 Token Pocket(TPT) til TMT
m0.062104
1 Token Pocket(TPT) til TND
د.ت0.05163504
1 Token Pocket(TPT) til TTD
$0.12012688
1 Token Pocket(TPT) til UGX
Sh62.245952
1 Token Pocket(TPT) til XAF
Fr9.901152
1 Token Pocket(TPT) til XCD
$0.0479088
1 Token Pocket(TPT) til XOF
Fr9.901152
1 Token Pocket(TPT) til XPF
Fr1.792144
1 Token Pocket(TPT) til BWP
P0.23635008
1 Token Pocket(TPT) til BZD
$0.03566544
1 Token Pocket(TPT) til CVE
$1.66403232
1 Token Pocket(TPT) til DJF
Fr3.140688
1 Token Pocket(TPT) til DOP
$1.10048288
1 Token Pocket(TPT) til DZD
د.ج2.29926752
1 Token Pocket(TPT) til FJD
$0.039924
1 Token Pocket(TPT) til GNF
Fr154.28408
1 Token Pocket(TPT) til GTQ
Q0.13591904
1 Token Pocket(TPT) til GYD
$3.71364176
1 Token Pocket(TPT) til ISK
kr2.147024

For en mer dyptgående forståelse av Token Pocket, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Token Pocket nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Token Pocket

Hvor mye er Token Pocket (TPT) verdt i dag?
Live TPT prisen i USD er 0.017744 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TPT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TPT til USD er $ 0.017744. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Token Pocket?
Markedsverdien for TPT er $ 61.51M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TPT?
Den sirkulerende forsyningen av TPT er 3.47B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTPT ?
TPT oppnådde en ATH-pris på 38.496105725255674 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TPT?
TPT så en ATL-pris på 0.00079179 USD.
Hva er handelsvolumet til TPT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TPT er $ 57.34K USD.
Vil TPT gå høyere i år?
TPT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TPT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:48:43 (UTC+8)

