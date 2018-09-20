Hva er Token Pocket (TPT)

TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens.

Token Pocket Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Token Pocket (TPT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Token Pocket (TPT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Token Pocket.

Token Pocket (TPT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Token Pocket (TPT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TPT tokenets omfattende tokenomics nå!

For en mer dyptgående forståelse av Token Pocket, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Token Pocket Hvor mye er Token Pocket (TPT) verdt i dag? Live TPT prisen i USD er 0.017744 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende TPT-til-USD-pris? $ 0.017744 . Sjekk ut Den nåværende prisen på TPT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Token Pocket? Markedsverdien for TPT er $ 61.51M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TPT? Den sirkulerende forsyningen av TPT er 3.47B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTPT ? TPT oppnådde en ATH-pris på 38.496105725255674 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TPT? TPT så en ATL-pris på 0.00079179 USD . Hva er handelsvolumet til TPT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TPT er $ 57.34K USD . Vil TPT gå høyere i år? TPT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TPT prisprognosen for en mer grundig analyse.

Token Pocket (TPT) Viktige bransjeoppdateringer

