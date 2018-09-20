Token Pocket (TPT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Token Pocket (TPT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Token Pocket (TPT) Informasjon TPT, or TokenPocket Token, is the utility token of the TokenPocket ecosystem (referred to as the TP ecosystem). TPT can be used in various scenarios as a payment method and proof of membership benefits, serving as a connective thread throughout the TP ecosystem, with its rights and applications continuously expanding. TPT is a fully circulating token with a long-term deflationary model. Starting from July 1, 2025, the TokenPocket Foundation plans to implement a biannual buyback and burn program for TPT, aiming to reduce its total supply from 3.466 billion to 1 billion tokens. Offisiell nettside: https://www.tp.xyz/ Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xeca41281c24451168a37211f0bc2b8645af45092 Kjøp TPT nå!

Token Pocket (TPT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Token Pocket (TPT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 59.03M $ 59.03M $ 59.03M Total forsyning: $ 3.47B $ 3.47B $ 3.47B Sirkulerende forsyning: $ 3.47B $ 3.47B $ 3.47B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 100.47M $ 100.47M $ 100.47M All-time high: $ 0.14943 $ 0.14943 $ 0.14943 All-Time Low: $ 0.00079179 $ 0.00079179 $ 0.00079179 Nåværende pris: $ 0.017029 $ 0.017029 $ 0.017029 Lær mer om Token Pocket (TPT) pris

Token Pocket (TPT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Token Pocket (TPT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TPT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TPT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TPTs tokenomics, kan du utforske TPT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TPT Interessert i å legge til Token Pocket (TPT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TPT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TPT på MEXC nå!

Token Pocket (TPT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TPT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TPT nå!

TPT prisforutsigelse Vil du vite hvor TPT kan være på vei? Vår TPT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TPT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!