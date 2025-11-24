Titans Tap (TIT) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Titans Tap (TIT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Siden sist oppdatert: 2025-11-24 13:39:41 (UTC+8)
USD

Titans Tap (TIT) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Titans Tap (TIT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Total forsyning:
$ 80.00B
$ 80.00B$ 80.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 90.16M
$ 90.16M$ 90.16M
All-time high:
$ 0.012443
$ 0.012443$ 0.012443
All-Time Low:
$ 0.001000455808421485
$ 0.001000455808421485$ 0.001000455808421485
Nåværende pris:
$ 0.001127
$ 0.001127$ 0.001127

Titans Tap (TIT) Informasjon

Titan’s Tap is a Web3.0 idle RPG built on blockchain, combining Greek mythology with a “Gather-to-Earn” model. Players collect divine powers, battle through episodic stories, and earn TIT tokens while owning in-game assets.

Offisiell nettside:
https://titanstap.io/
Teknisk dokument:
https://developments-organization-1.gitbook.io/titanstap-whitepaper
Blokkutforsker:
https://solscan.io/token/ecc8kZyhVojbuhUoqRGuPjfvEjrR4Y5dRQ86V3aP7aD

Titans Tap (TIT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Titans Tap (TIT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet TIT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange TIT tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår TITs tokenomics, kan du utforske TIT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TIT

Interessert i å legge til Titans Tap (TIT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TIT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert.

Titans Tap (TIT) Prishistorikk

Å analysere prishistorikken til TIT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse.

TIT prisforutsigelse

Vil du vite hvor TIT kan være på vei? Vår TIT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

