Titans Tap pris i dag

Sanntids Titans Tap (TIT) pris i dag er $ 0.001142, med en 26.65% endring de siste 24 timene. Nåværende TIT til USD konverteringssats er $ 0.001142 per TIT.

Titans Tap rangerer for tiden som #9102 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 TIT. I løpet av de siste 24 timene TIT har den blitt handlet mellom $ 0.001042(laveste) og $ 0.00162 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.023428722155694283, mens tidenes laveste notering var $ 0.001000455808421485.

Kortsiktig har TIT beveget seg 0.00% i løpet av den siste timen og -36.56% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 30.42K.

Titans Tap (TIT) Markedsinformasjon

Rangering No.9102 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 30.42K$ 30.42K $ 30.42K Fullt utvannet markedsverdi $ 91.36M$ 91.36M $ 91.36M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 80,000,000,000 80,000,000,000 80,000,000,000 Total forsyning 79,999,996,900 79,999,996,900 79,999,996,900 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede SOL

