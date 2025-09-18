Dagens Thala livepris er 0.0717 USD. Spor prisoppdateringer for THL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk THL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Thala livepris er 0.0717 USD. Spor prisoppdateringer for THL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk THL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Thala Logo

Thala Pris(THL)

Thala (THL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:43:44 (UTC+8)

Thala (THL) Prisinformasjon (USD)

Thala (THL) sanntidsprisen er $ 0.0717. I løpet av de siste 24 timene har THL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0708 og et toppnivå på $ 0.0754, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til THL er $ 3.165408301267496, mens den rekordlave prisen er $ 0.06615052747901569.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har THL endret seg med -0.42% i løpet av den siste timen, -2.04% over 24 timer og -6.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Thala (THL) Markedsinformasjon

No.1627

$ 3.51M
$ 3.51M$ 3.51M

$ 100.06K
$ 100.06K$ 100.06K

$ 7.17M
$ 7.17M$ 7.17M

49.02M
49.02M 49.02M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

99,811,473
99,811,473 99,811,473

49.01%

APTOS

Nåværende markedsverdi på Thala er $ 3.51M, med et 24-timers handelsvolum på $ 100.06K. Den sirkulerende forsyningen på THL er 49.02M, med en total tilgang på 99811473. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.17M.

Thala (THL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Thala for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001493-2.04%
30 dager$ -0.0246-25.55%
60 dager$ -0.0576-44.55%
90 dager$ -0.0274-27.65%
Thala Prisendring i dag

I dag registrerte THL en endring på $ -0.001493 (-2.04%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Thala 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0246 (-25.55%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Thala 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så THL en endring på $ -0.0576 (-44.55%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Thala 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0274-27.65% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Thala (THL)?

Sjekk ut Thala Prishistorikk-siden nå.

Hva er Thala (THL)

Thala is the leading DeFi protocol on Aptos. It has a stablecoin, AMM, token launchpad, and soon to launch LSD+RWA product.

Thala er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Thala investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk THL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Thala på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Thala kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Thala Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Thala (THL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Thala (THL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Thala.

Sjekk Thalaprisprognosen nå!

Thala (THL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Thala (THL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om THL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Thala (THL)

Leter du etter hvordan du kjøperThala? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Thala på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

THL til lokale valutaer

1 Thala(THL) til VND
1,886.7855
1 Thala(THL) til AUD
A$0.108267
1 Thala(THL) til GBP
0.053058
1 Thala(THL) til EUR
0.060945
1 Thala(THL) til USD
$0.0717
1 Thala(THL) til MYR
RM0.30114
1 Thala(THL) til TRY
2.966229
1 Thala(THL) til JPY
¥10.5399
1 Thala(THL) til ARS
ARS$105.751764
1 Thala(THL) til RUB
5.964723
1 Thala(THL) til INR
6.316053
1 Thala(THL) til IDR
Rp1,194.999522
1 Thala(THL) til KRW
100.27962
1 Thala(THL) til PHP
4.091919
1 Thala(THL) til EGP
￡E.3.453072
1 Thala(THL) til BRL
R$0.381444
1 Thala(THL) til CAD
C$0.098229
1 Thala(THL) til BDT
8.728758
1 Thala(THL) til NGN
107.174292
1 Thala(THL) til COP
$280.078125
1 Thala(THL) til ZAR
R.1.243278
1 Thala(THL) til UAH
2.962644
1 Thala(THL) til TZS
T.Sh.177.474708
1 Thala(THL) til VES
Bs11.6871
1 Thala(THL) til CLP
$68.4735
1 Thala(THL) til PKR
Rs20.351328
1 Thala(THL) til KZT
38.819097
1 Thala(THL) til THB
฿2.284362
1 Thala(THL) til TWD
NT$2.167491
1 Thala(THL) til AED
د.إ0.263139
1 Thala(THL) til CHF
Fr0.056643
1 Thala(THL) til HKD
HK$0.557109
1 Thala(THL) til AMD
֏27.43959
1 Thala(THL) til MAD
.د.م0.646734
1 Thala(THL) til MXN
$1.317129
1 Thala(THL) til SAR
ريال0.268875
1 Thala(THL) til ETB
Br10.293969
1 Thala(THL) til KES
KSh9.262206
1 Thala(THL) til JOD
د.أ0.0508353
1 Thala(THL) til PLN
0.260271
1 Thala(THL) til RON
лв0.309744
1 Thala(THL) til SEK
kr0.674697
1 Thala(THL) til BGN
лв0.119022
1 Thala(THL) til HUF
Ft23.867496
1 Thala(THL) til CZK
1.483473
1 Thala(THL) til KWD
د.ك0.0218685
1 Thala(THL) til ILS
0.238761
1 Thala(THL) til BOB
Bs0.495447
1 Thala(THL) til AZN
0.12189
1 Thala(THL) til TJS
SM0.671112
1 Thala(THL) til GEL
0.19359
1 Thala(THL) til AOA
Kz65.359569
1 Thala(THL) til BHD
.د.ب0.0270309
1 Thala(THL) til BMD
$0.0717
1 Thala(THL) til DKK
kr0.455295
1 Thala(THL) til HNL
L1.879257
1 Thala(THL) til MUR
3.250878
1 Thala(THL) til NAD
$1.243995
1 Thala(THL) til NOK
kr0.713415
1 Thala(THL) til NZD
$0.12189
1 Thala(THL) til PAB
B/.0.0717
1 Thala(THL) til PGK
K0.299706
1 Thala(THL) til QAR
ر.ق0.260271
1 Thala(THL) til RSD
дин.7.152792
1 Thala(THL) til UZS
soʻm885.184539
1 Thala(THL) til ALL
L5.912382
1 Thala(THL) til ANG
ƒ0.128343
1 Thala(THL) til AWG
ƒ0.12906
1 Thala(THL) til BBD
$0.1434
1 Thala(THL) til BAM
KM0.119022
1 Thala(THL) til BIF
Fr214.0245
1 Thala(THL) til BND
$0.091776
1 Thala(THL) til BSD
$0.0717
1 Thala(THL) til JMD
$11.501397
1 Thala(THL) til KHR
287.951502
1 Thala(THL) til KMF
Fr29.9706
1 Thala(THL) til LAK
1,558.695621
1 Thala(THL) til LKR
Rs21.687816
1 Thala(THL) til MDL
L1.18305
1 Thala(THL) til MGA
Ar317.256009
1 Thala(THL) til MOP
P0.574317
1 Thala(THL) til MVR
1.09701
1 Thala(THL) til MWK
MK124.479087
1 Thala(THL) til MZN
MT4.58163
1 Thala(THL) til NPR
Rs10.103964
1 Thala(THL) til PYG
512.0814
1 Thala(THL) til RWF
Fr103.8933
1 Thala(THL) til SBD
$0.58794
1 Thala(THL) til SCR
1.091274
1 Thala(THL) til SRD
$2.731053
1 Thala(THL) til SVC
$0.627375
1 Thala(THL) til SZL
L1.243995
1 Thala(THL) til TMT
m0.25095
1 Thala(THL) til TND
د.ت0.208647
1 Thala(THL) til TTD
$0.485409
1 Thala(THL) til UGX
Sh251.5236
1 Thala(THL) til XAF
Fr40.0086
1 Thala(THL) til XCD
$0.19359
1 Thala(THL) til XOF
Fr40.0086
1 Thala(THL) til XPF
Fr7.2417
1 Thala(THL) til BWP
P0.955044
1 Thala(THL) til BZD
$0.144117
1 Thala(THL) til CVE
$6.724026
1 Thala(THL) til DJF
Fr12.7626
1 Thala(THL) til DOP
$4.446834
1 Thala(THL) til DZD
د.ج9.289452
1 Thala(THL) til FJD
$0.161325
1 Thala(THL) til GNF
Fr623.4315
1 Thala(THL) til GTQ
Q0.549222
1 Thala(THL) til GYD
$15.006093
1 Thala(THL) til ISK
kr8.6757

Folk spør også: Andre spørsmål om Thala

Hvor mye er Thala (THL) verdt i dag?
Live THL prisen i USD er 0.0717 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende THL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på THL til USD er $ 0.0717. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Thala?
Markedsverdien for THL er $ 3.51M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av THL?
Den sirkulerende forsyningen av THL er 49.02M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTHL ?
THL oppnådde en ATH-pris på 3.165408301267496 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på THL?
THL så en ATL-pris på 0.06615052747901569 USD.
Hva er handelsvolumet til THL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for THL er $ 100.06K USD.
Vil THL gå høyere i år?
THL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut THL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:43:44 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

