Thala (THL) Informasjon Thala is the leading DeFi protocol on Aptos. It has a stablecoin, AMM, token launchpad, and soon to launch LSD+RWA product. Offisiell nettside: https://www.thala.fi/ Teknisk dokument: https://docs.thala.fi/thala-protocol-design/ Blokkutforsker: https://explorer.aptoslabs.com/account/0x7fd500c11216f0fe3095d0c4b8aa4d64a4e2e04f83758462f2b127255643615/coins Kjøp THL nå!

Thala (THL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Thala (THL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.73M $ 3.73M $ 3.73M Total forsyning: $ 99.81M $ 99.81M $ 99.81M Sirkulerende forsyning: $ 49.02M $ 49.02M $ 49.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.60M $ 7.60M $ 7.60M All-time high: $ 3.3 $ 3.3 $ 3.3 All-Time Low: $ 0.06615052747901569 $ 0.06615052747901569 $ 0.06615052747901569 Nåværende pris: $ 0.076 $ 0.076 $ 0.076 Lær mer om Thala (THL) pris

Thala (THL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Thala (THL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet THL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange THL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår THLs tokenomics, kan du utforske THL tokenets livepris!

Thala (THL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til THL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for THL nå!

THL prisforutsigelse Vil du vite hvor THL kan være på vei? Vår THL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se THL tokenets prisforutsigelse nå!

