TFUEL (TFUEL) Informasjon Theta Fuel is a cryptocurrency that serves as the operational token of the Theta decentralized network. The network was formed with a mission to make enhancements to the video streaming sector by leveraging blockchain technology. Theta Fuel is referred to as the gas of the Theta network. Offisiell nettside: https://www.thetatoken.org Teknisk dokument: https://s3.us-east-2.amazonaws.com/assets.thetatoken.org/Theta-white-paper-latest.pdf?v=1553657855.509 Blokkutforsker: https://explorer.thetatoken.org/ Kjøp TFUEL nå!

TFUEL (TFUEL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TFUEL (TFUEL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 234.38M $ 234.38M $ 234.38M Total forsyning: $ 7.08B $ 7.08B $ 7.08B Sirkulerende forsyning: $ 7.08B $ 7.08B $ 7.08B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 234.38M $ 234.38M $ 234.38M All-time high: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 All-Time Low: $ 0.000889723475662 $ 0.000889723475662 $ 0.000889723475662 Nåværende pris: $ 0.03312 $ 0.03312 $ 0.03312 Lær mer om TFUEL (TFUEL) pris

TFUEL (TFUEL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TFUEL (TFUEL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TFUEL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TFUEL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TFUELs tokenomics, kan du utforske TFUEL tokenets livepris!

TFUEL (TFUEL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TFUEL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TFUEL nå!

TFUEL prisforutsigelse Vil du vite hvor TFUEL kan være på vei? Vår TFUEL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TFUEL tokenets prisforutsigelse nå!

