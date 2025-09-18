Dagens Tectum EmissionToken livepris er 0.7113 USD. Spor prisoppdateringer for TET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TET pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Tectum EmissionToken livepris er 0.7113 USD. Spor prisoppdateringer for TET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TET pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Tectum EmissionToken Logo

Tectum EmissionToken Pris(TET)

1 TET til USD livepris:

-0.57%1D
USD
Tectum EmissionToken (TET) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:16:10 (UTC+8)

Tectum EmissionToken (TET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-1.56%

-0.57%

-8.72%

-8.72%

Tectum EmissionToken (TET) sanntidsprisen er $ 0.7113. I løpet av de siste 24 timene har TET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.7097 og et toppnivå på $ 0.7769, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TET er $ 45.24342090893949, mens den rekordlave prisen er $ 0.34821281324983916.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TET endret seg med -1.56% i løpet av den siste timen, -0.57% over 24 timer og -8.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Tectum EmissionToken (TET) Markedsinformasjon

No.1309

98.94%

ETH

Nåværende markedsverdi på Tectum EmissionToken er $ 7.04M, med et 24-timers handelsvolum på $ 30.24K. Den sirkulerende forsyningen på TET er 9.89M, med en total tilgang på 10000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.11M.

Tectum EmissionToken (TET) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Tectum EmissionToken for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.004078-0.57%
30 dager$ -0.2438-25.53%
60 dager$ -0.1709-19.38%
90 dager$ +0.2083+41.41%
Tectum EmissionToken Prisendring i dag

I dag registrerte TET en endring på $ -0.004078 (-0.57%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Tectum EmissionToken 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.2438 (-25.53%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Tectum EmissionToken 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TET en endring på $ -0.1709 (-19.38%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Tectum EmissionToken 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.2083+41.41% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Tectum EmissionToken (TET)?

Sjekk ut Tectum EmissionToken Prishistorikk-siden nå.

Hva er Tectum EmissionToken (TET)

Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.

Tectum EmissionToken er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Tectum EmissionToken investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TET Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Tectum EmissionToken på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Tectum EmissionToken kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Tectum EmissionToken Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Tectum EmissionToken (TET) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Tectum EmissionToken (TET) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Tectum EmissionToken.

Sjekk Tectum EmissionTokenprisprognosen nå!

Tectum EmissionToken (TET) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Tectum EmissionToken (TET) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TET tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Tectum EmissionToken (TET)

Leter du etter hvordan du kjøperTectum EmissionToken? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Tectum EmissionToken på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TET til lokale valutaer

Tectum EmissionToken Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Tectum EmissionToken, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Tectum EmissionToken nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Tectum EmissionToken

Hvor mye er Tectum EmissionToken (TET) verdt i dag?
Live TET prisen i USD er 0.7113 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TET-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TET til USD er $ 0.7113. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Tectum EmissionToken?
Markedsverdien for TET er $ 7.04M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TET?
Den sirkulerende forsyningen av TET er 9.89M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTET ?
TET oppnådde en ATH-pris på 45.24342090893949 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TET?
TET så en ATL-pris på 0.34821281324983916 USD.
Hva er handelsvolumet til TET?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TET er $ 30.24K USD.
Vil TET gå høyere i år?
TET kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TET prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:16:10 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

