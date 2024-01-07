TET

Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far.

NavnTET

RangeringNo.1255

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)4.98%

Opplagsforsyning9,894,644.16498423

Maksimal forsyning10,000,000

Total forsyning10,000,000

Opplagsforsyning0.9894%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high45.24342090893949,2024-01-07

Laveste pris0.34821281324983916,2025-07-04

Offentlig blokkjedeETH

Sektor

Sosiale medier

