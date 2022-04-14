Tectum EmissionToken (TET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Tectum EmissionToken (TET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Tectum EmissionToken (TET) Informasjon Tectum is the only Blockchain network to employ proprietary Proof-of-Utility (PoU) Consensus and super-fast Network Protocol as described in the Tectum White Paper. PoU protocol optimizes data distribution, and the Network Protocol enables nodes to distribute and validate over 1 Million digital events per second, making Tectum the fastest Blockchain in the world by far. Offisiell nettside: https://tectum.io/ Teknisk dokument: https://tectum.io/tectum-blockchain-white-paper/ Blokkutforsker: https://explorer.tectum.io/ Kjøp TET nå!

Tectum EmissionToken (TET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Tectum EmissionToken (TET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.79M $ 6.79M $ 6.79M Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 9.89M $ 9.89M $ 9.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.86M $ 6.86M $ 6.86M All-time high: $ 46 $ 46 $ 46 All-Time Low: $ 0.34821281324983916 $ 0.34821281324983916 $ 0.34821281324983916 Nåværende pris: $ 0.6858 $ 0.6858 $ 0.6858 Lær mer om Tectum EmissionToken (TET) pris

Tectum EmissionToken (TET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Tectum EmissionToken (TET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TETs tokenomics, kan du utforske TET tokenets livepris!

Hvordan kjøpe TET Interessert i å legge til Tectum EmissionToken (TET) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe TET, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper TET på MEXC nå!

Tectum EmissionToken (TET) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TET hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TET nå!

TET prisforutsigelse Vil du vite hvor TET kan være på vei? Vår TET prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se TET tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!