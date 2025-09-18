Dagens TAP Protocol livepris er 0.383 USD. Spor prisoppdateringer for TAP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TAP pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens TAP Protocol livepris er 0.383 USD. Spor prisoppdateringer for TAP til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TAP pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om TAP

TAP Prisinformasjon

TAP teknisk dokument

TAP Offisiell nettside

TAP tokenomics

TAP Prisprognose

TAP-historikk

TAP Kjøpeguide

TAP-til-fiat-valutakonverter

TAP Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

TAP Protocol Logo

TAP Protocol Pris(TAP)

1 TAP til USD livepris:

$0.383
$0.383$0.383
0.00%1D
USD
TAP Protocol (TAP) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:59:26 (UTC+8)

TAP Protocol (TAP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.361
$ 0.361$ 0.361
24 timer lav
$ 0.423
$ 0.423$ 0.423
24 timer høy

$ 0.361
$ 0.361$ 0.361

$ 0.423
$ 0.423$ 0.423

$ 11.7078358685672
$ 11.7078358685672$ 11.7078358685672

$ 0.3104134241259987
$ 0.3104134241259987$ 0.3104134241259987

-0.27%

0.00%

+0.52%

+0.52%

TAP Protocol (TAP) sanntidsprisen er $ 0.383. I løpet av de siste 24 timene har TAP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.361 og et toppnivå på $ 0.423, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TAP er $ 11.7078358685672, mens den rekordlave prisen er $ 0.3104134241259987.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TAP endret seg med -0.27% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +0.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

TAP Protocol (TAP) Markedsinformasjon

No.4310

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 71.16K
$ 71.16K$ 71.16K

$ 8.04M
$ 8.04M$ 8.04M

0.00
0.00 0.00

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

0.00%

TAP

Nåværende markedsverdi på TAP Protocol er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 71.16K. Den sirkulerende forsyningen på TAP er 0.00, med en total tilgang på 21000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.04M.

TAP Protocol (TAP) Prishistorikk USD

Spor prisendringene TAP Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.066-14.70%
60 dager$ -0.011-2.80%
90 dager$ -0.094-19.71%
TAP Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte TAP en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

TAP Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.066 (-14.70%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

TAP Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TAP en endring på $ -0.011 (-2.80%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

TAP Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.094-19.71% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for TAP Protocol (TAP)?

Sjekk ut TAP Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er TAP Protocol (TAP)

Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality.

TAP Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere TAP Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TAP Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om TAP Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din TAP Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

TAP Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil TAP Protocol (TAP) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine TAP Protocol (TAP) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for TAP Protocol.

Sjekk TAP Protocolprisprognosen nå!

TAP Protocol (TAP) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TAP Protocol (TAP) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TAP tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe TAP Protocol (TAP)

Leter du etter hvordan du kjøperTAP Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe TAP Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TAP til lokale valutaer

1 TAP Protocol(TAP) til VND
10,078.645
1 TAP Protocol(TAP) til AUD
A$0.57833
1 TAP Protocol(TAP) til GBP
0.28342
1 TAP Protocol(TAP) til EUR
0.32555
1 TAP Protocol(TAP) til USD
$0.383
1 TAP Protocol(TAP) til MYR
RM1.6086
1 TAP Protocol(TAP) til TRY
15.84471
1 TAP Protocol(TAP) til JPY
¥56.301
1 TAP Protocol(TAP) til ARS
ARS$564.89436
1 TAP Protocol(TAP) til RUB
31.9805
1 TAP Protocol(TAP) til INR
33.73847
1 TAP Protocol(TAP) til IDR
Rp6,383.33078
1 TAP Protocol(TAP) til KRW
534.91312
1 TAP Protocol(TAP) til PHP
21.86164
1 TAP Protocol(TAP) til EGP
￡E.18.44145
1 TAP Protocol(TAP) til BRL
R$2.03756
1 TAP Protocol(TAP) til CAD
C$0.52471
1 TAP Protocol(TAP) til BDT
46.62642
1 TAP Protocol(TAP) til NGN
572.49308
1 TAP Protocol(TAP) til COP
$1,496.09375
1 TAP Protocol(TAP) til ZAR
R.6.64505
1 TAP Protocol(TAP) til UAH
15.82556
1 TAP Protocol(TAP) til TZS
T.Sh.948.01692
1 TAP Protocol(TAP) til VES
Bs62.429
1 TAP Protocol(TAP) til CLP
$365.765
1 TAP Protocol(TAP) til PKR
Rs108.71072
1 TAP Protocol(TAP) til KZT
207.36003
1 TAP Protocol(TAP) til THB
฿12.19472
1 TAP Protocol(TAP) til TWD
NT$11.57809
1 TAP Protocol(TAP) til AED
د.إ1.40561
1 TAP Protocol(TAP) til CHF
Fr0.30257
1 TAP Protocol(TAP) til HKD
HK$2.97591
1 TAP Protocol(TAP) til AMD
֏146.5741
1 TAP Protocol(TAP) til MAD
.د.م3.45466
1 TAP Protocol(TAP) til MXN
$7.05103
1 TAP Protocol(TAP) til SAR
ريال1.43625
1 TAP Protocol(TAP) til ETB
Br54.98731
1 TAP Protocol(TAP) til KES
KSh49.47594
1 TAP Protocol(TAP) til JOD
د.أ0.271547
1 TAP Protocol(TAP) til PLN
1.38646
1 TAP Protocol(TAP) til RON
лв1.65456
1 TAP Protocol(TAP) til SEK
kr3.60403
1 TAP Protocol(TAP) til BGN
лв0.63578
1 TAP Protocol(TAP) til HUF
Ft127.36665
1 TAP Protocol(TAP) til CZK
7.91661
1 TAP Protocol(TAP) til KWD
د.ك0.116815
1 TAP Protocol(TAP) til ILS
1.27539
1 TAP Protocol(TAP) til BOB
Bs2.64653
1 TAP Protocol(TAP) til AZN
0.6511
1 TAP Protocol(TAP) til TJS
SM3.58488
1 TAP Protocol(TAP) til GEL
1.0341
1 TAP Protocol(TAP) til AOA
Kz349.13131
1 TAP Protocol(TAP) til BHD
.د.ب0.144391
1 TAP Protocol(TAP) til BMD
$0.383
1 TAP Protocol(TAP) til DKK
kr2.43205
1 TAP Protocol(TAP) til HNL
L10.03843
1 TAP Protocol(TAP) til MUR
17.36522
1 TAP Protocol(TAP) til NAD
$6.64505
1 TAP Protocol(TAP) til NOK
kr3.80702
1 TAP Protocol(TAP) til NZD
$0.6511
1 TAP Protocol(TAP) til PAB
B/.0.383
1 TAP Protocol(TAP) til PGK
K1.60094
1 TAP Protocol(TAP) til QAR
ر.ق1.39029
1 TAP Protocol(TAP) til RSD
дин.38.20808
1 TAP Protocol(TAP) til UZS
soʻm4,728.39161
1 TAP Protocol(TAP) til ALL
L31.58218
1 TAP Protocol(TAP) til ANG
ƒ0.68557
1 TAP Protocol(TAP) til AWG
ƒ0.6894
1 TAP Protocol(TAP) til BBD
$0.766
1 TAP Protocol(TAP) til BAM
KM0.63578
1 TAP Protocol(TAP) til BIF
Fr1,143.255
1 TAP Protocol(TAP) til BND
$0.49024
1 TAP Protocol(TAP) til BSD
$0.383
1 TAP Protocol(TAP) til JMD
$61.43703
1 TAP Protocol(TAP) til KHR
1,538.15098
1 TAP Protocol(TAP) til KMF
Fr160.094
1 TAP Protocol(TAP) til LAK
8,326.08679
1 TAP Protocol(TAP) til LKR
Rs115.84984
1 TAP Protocol(TAP) til MDL
L6.3195
1 TAP Protocol(TAP) til MGA
Ar1,694.68691
1 TAP Protocol(TAP) til MOP
P3.06783
1 TAP Protocol(TAP) til MVR
5.8599
1 TAP Protocol(TAP) til MWK
MK664.93013
1 TAP Protocol(TAP) til MZN
MT24.4737
1 TAP Protocol(TAP) til NPR
Rs53.97236
1 TAP Protocol(TAP) til PYG
2,735.386
1 TAP Protocol(TAP) til RWF
Fr554.967
1 TAP Protocol(TAP) til SBD
$3.1406
1 TAP Protocol(TAP) til SCR
5.82926
1 TAP Protocol(TAP) til SRD
$14.58847
1 TAP Protocol(TAP) til SVC
$3.35125
1 TAP Protocol(TAP) til SZL
L6.64505
1 TAP Protocol(TAP) til TMT
m1.3405
1 TAP Protocol(TAP) til TND
د.ت1.11453
1 TAP Protocol(TAP) til TTD
$2.59291
1 TAP Protocol(TAP) til UGX
Sh1,343.564
1 TAP Protocol(TAP) til XAF
Fr213.714
1 TAP Protocol(TAP) til XCD
$1.0341
1 TAP Protocol(TAP) til XOF
Fr213.714
1 TAP Protocol(TAP) til XPF
Fr38.683
1 TAP Protocol(TAP) til BWP
P5.10156
1 TAP Protocol(TAP) til BZD
$0.76983
1 TAP Protocol(TAP) til CVE
$35.91774
1 TAP Protocol(TAP) til DJF
Fr68.174
1 TAP Protocol(TAP) til DOP
$23.75366
1 TAP Protocol(TAP) til DZD
د.ج49.62914
1 TAP Protocol(TAP) til FJD
$0.86175
1 TAP Protocol(TAP) til GNF
Fr3,330.185
1 TAP Protocol(TAP) til GTQ
Q2.93378
1 TAP Protocol(TAP) til GYD
$80.15807
1 TAP Protocol(TAP) til ISK
kr46.343

TAP Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av TAP Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell TAP Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om TAP Protocol

Hvor mye er TAP Protocol (TAP) verdt i dag?
Live TAP prisen i USD er 0.383 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TAP-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TAP til USD er $ 0.383. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for TAP Protocol?
Markedsverdien for TAP er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TAP?
Den sirkulerende forsyningen av TAP er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTAP ?
TAP oppnådde en ATH-pris på 11.7078358685672 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TAP?
TAP så en ATL-pris på 0.3104134241259987 USD.
Hva er handelsvolumet til TAP?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TAP er $ 71.16K USD.
Vil TAP gå høyere i år?
TAP kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TAP prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:59:26 (UTC+8)

TAP Protocol (TAP) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

TAP-til-USD-kalkulator

Beløp

TAP
TAP
USD
USD

1 TAP = 0.383 USD

Handle TAP

TAPUSDT
$0.383
$0.383$0.383
-0.26%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker