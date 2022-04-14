TAP Protocol (TAP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i TAP Protocol (TAP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

TAP Protocol (TAP) Informasjon Tap Protocol is revolutionizing Bitcoin with the first native Bitcoin smart contract directly accessing UTXO on Bitcoin Layer 1. Through seamless integration, Tap enables a bridge between Ethereum and Bitcoin, allowing for unprecedented native Bitcoin swaps and cross-chain functionality. Offisiell nettside: https://www.tap-protocol.com/ Teknisk dokument: https://github.com/Trac-Systems/tap-protocol-specs Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x5e7F6e008C6d9D7AD4c7EB75Bd4ce62864cc7454 Kjøp TAP nå!

TAP Protocol (TAP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for TAP Protocol (TAP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.90M $ 7.90M $ 7.90M All-time high: $ 12.15 $ 12.15 $ 12.15 All-Time Low: $ 0.3104134241259987 $ 0.3104134241259987 $ 0.3104134241259987 Nåværende pris: $ 0.376 $ 0.376 $ 0.376 Lær mer om TAP Protocol (TAP) pris

TAP Protocol (TAP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak TAP Protocol (TAP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TAP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TAP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TAPs tokenomics, kan du utforske TAP tokenets livepris!

TAP Protocol (TAP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til TAP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for TAP nå!

