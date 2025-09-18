Dagens Bittensor livepris er 349.42 USD. Spor prisoppdateringer for TAO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TAO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Bittensor livepris er 349.42 USD. Spor prisoppdateringer for TAO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk TAO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Bittensor Logo

Bittensor Pris(TAO)

1 TAO til USD livepris:

$349.58
-5.48%1D
USD
Bittensor (TAO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:42:52 (UTC+8)

Bittensor (TAO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 346.52
24 timer lav
$ 372.71
24 timer høy

$ 346.52
$ 372.71
$ 767.6796797200545
$ 30.40095531468245
-0.34%

-5.48%

-0.33%

-0.33%

Bittensor (TAO) sanntidsprisen er $ 349.42. I løpet av de siste 24 timene har TAO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 346.52 og et toppnivå på $ 372.71, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TAO er $ 767.6796797200545, mens den rekordlave prisen er $ 30.40095531468245.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TAO endret seg med -0.34% i løpet av den siste timen, -5.48% over 24 timer og -0.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Bittensor (TAO) Markedsinformasjon

No.36

$ 3.46B
$ 8.05M
$ 7.34B
9.90M
21,000,000
21,000,000
47.16%

0.08%

TAO

Nåværende markedsverdi på Bittensor er $ 3.46B, med et 24-timers handelsvolum på $ 8.05M. Den sirkulerende forsyningen på TAO er 9.90M, med en total tilgang på 21000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.34B.

Bittensor (TAO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Bittensor for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -20.2677-5.48%
30 dager$ +2.93+0.84%
60 dager$ -87.73-20.07%
90 dager$ +18.93+5.72%
Bittensor Prisendring i dag

I dag registrerte TAO en endring på $ -20.2677 (-5.48%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Bittensor 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +2.93 (+0.84%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Bittensor 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så TAO en endring på $ -87.73 (-20.07%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Bittensor 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +18.93+5.72% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Bittensor (TAO)?

Sjekk ut Bittensor Prishistorikk-siden nå.

Hva er Bittensor (TAO)

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

Bittensor er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Bittensor investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk TAO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Bittensor på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Bittensor kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Bittensor Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bittensor (TAO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bittensor (TAO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bittensor.

Sjekk Bittensorprisprognosen nå!

Bittensor (TAO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bittensor (TAO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TAO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Bittensor (TAO)

Leter du etter hvordan du kjøperBittensor? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Bittensor på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TAO til lokale valutaer

1 Bittensor(TAO) til VND
9,194,987.3
1 Bittensor(TAO) til AUD
A$527.6242
1 Bittensor(TAO) til GBP
258.5708
1 Bittensor(TAO) til EUR
297.007
1 Bittensor(TAO) til USD
$349.42
1 Bittensor(TAO) til MYR
RM1,467.564
1 Bittensor(TAO) til TRY
14,455.5054
1 Bittensor(TAO) til JPY
¥51,364.74
1 Bittensor(TAO) til ARS
ARS$515,366.5464
1 Bittensor(TAO) til RUB
29,068.2498
1 Bittensor(TAO) til INR
30,780.4078
1 Bittensor(TAO) til IDR
Rp5,823,664.3372
1 Bittensor(TAO) til KRW
488,698.812
1 Bittensor(TAO) til PHP
19,941.3994
1 Bittensor(TAO) til EGP
￡E.16,828.0672
1 Bittensor(TAO) til BRL
R$1,858.9144
1 Bittensor(TAO) til CAD
C$478.7054
1 Bittensor(TAO) til BDT
42,538.3908
1 Bittensor(TAO) til NGN
522,299.0392
1 Bittensor(TAO) til COP
$1,364,921.875
1 Bittensor(TAO) til ZAR
R.6,058.9428
1 Bittensor(TAO) til UAH
14,438.0344
1 Bittensor(TAO) til TZS
T.Sh.864,898.3608
1 Bittensor(TAO) til VES
Bs56,955.46
1 Bittensor(TAO) til CLP
$333,696.1
1 Bittensor(TAO) til PKR
Rs99,179.3728
1 Bittensor(TAO) til KZT
189,179.4822
1 Bittensor(TAO) til THB
฿11,132.5212
1 Bittensor(TAO) til TWD
NT$10,562.9666
1 Bittensor(TAO) til AED
د.إ1,282.3714
1 Bittensor(TAO) til CHF
Fr276.0418
1 Bittensor(TAO) til HKD
HK$2,714.9934
1 Bittensor(TAO) til AMD
֏133,723.034
1 Bittensor(TAO) til MAD
.د.م3,151.7684
1 Bittensor(TAO) til MXN
$6,418.8454
1 Bittensor(TAO) til SAR
ريال1,310.325
1 Bittensor(TAO) til ETB
Br50,166.2294
1 Bittensor(TAO) til KES
KSh45,138.0756
1 Bittensor(TAO) til JOD
د.أ247.73878
1 Bittensor(TAO) til PLN
1,268.3946
1 Bittensor(TAO) til RON
лв1,509.4944
1 Bittensor(TAO) til SEK
kr3,288.0422
1 Bittensor(TAO) til BGN
лв580.0372
1 Bittensor(TAO) til HUF
Ft116,314.9296
1 Bittensor(TAO) til CZK
7,229.4998
1 Bittensor(TAO) til KWD
د.ك106.5731
1 Bittensor(TAO) til ILS
1,163.5686
1 Bittensor(TAO) til BOB
Bs2,414.4922
1 Bittensor(TAO) til AZN
594.014
1 Bittensor(TAO) til TJS
SM3,270.5712
1 Bittensor(TAO) til GEL
943.434
1 Bittensor(TAO) til AOA
Kz318,520.7894
1 Bittensor(TAO) til BHD
.د.ب131.73134
1 Bittensor(TAO) til BMD
$349.42
1 Bittensor(TAO) til DKK
kr2,218.817
1 Bittensor(TAO) til HNL
L9,158.2982
1 Bittensor(TAO) til MUR
15,842.7028
1 Bittensor(TAO) til NAD
$6,062.437
1 Bittensor(TAO) til NOK
kr3,476.729
1 Bittensor(TAO) til NZD
$594.014
1 Bittensor(TAO) til PAB
B/.349.42
1 Bittensor(TAO) til PGK
K1,460.5756
1 Bittensor(TAO) til QAR
ر.ق1,268.3946
1 Bittensor(TAO) til RSD
дин.34,858.1392
1 Bittensor(TAO) til UZS
soʻm4,313,824.0114
1 Bittensor(TAO) til ALL
L28,813.1732
1 Bittensor(TAO) til ANG
ƒ625.4618
1 Bittensor(TAO) til AWG
ƒ628.956
1 Bittensor(TAO) til BBD
$698.84
1 Bittensor(TAO) til BAM
KM580.0372
1 Bittensor(TAO) til BIF
Fr1,043,018.7
1 Bittensor(TAO) til BND
$447.2576
1 Bittensor(TAO) til BSD
$349.42
1 Bittensor(TAO) til JMD
$56,050.4622
1 Bittensor(TAO) til KHR
1,403,291.6852
1 Bittensor(TAO) til KMF
Fr146,057.56
1 Bittensor(TAO) til LAK
7,596,086.8046
1 Bittensor(TAO) til LKR
Rs105,692.5616
1 Bittensor(TAO) til MDL
L5,765.43
1 Bittensor(TAO) til MGA
Ar1,546,103.1334
1 Bittensor(TAO) til MOP
P2,798.8542
1 Bittensor(TAO) til MVR
5,346.126
1 Bittensor(TAO) til MWK
MK606,631.5562
1 Bittensor(TAO) til MZN
MT22,327.938
1 Bittensor(TAO) til NPR
Rs49,240.2664
1 Bittensor(TAO) til PYG
2,495,557.64
1 Bittensor(TAO) til RWF
Fr506,309.58
1 Bittensor(TAO) til SBD
$2,865.244
1 Bittensor(TAO) til SCR
5,318.1724
1 Bittensor(TAO) til SRD
$13,309.4078
1 Bittensor(TAO) til SVC
$3,057.425
1 Bittensor(TAO) til SZL
L6,062.437
1 Bittensor(TAO) til TMT
m1,222.97
1 Bittensor(TAO) til TND
د.ت1,016.8122
1 Bittensor(TAO) til TTD
$2,365.5734
1 Bittensor(TAO) til UGX
Sh1,225,765.36
1 Bittensor(TAO) til XAF
Fr194,976.36
1 Bittensor(TAO) til XCD
$943.434
1 Bittensor(TAO) til XOF
Fr194,976.36
1 Bittensor(TAO) til XPF
Fr35,291.42
1 Bittensor(TAO) til BWP
P4,654.2744
1 Bittensor(TAO) til BZD
$702.3342
1 Bittensor(TAO) til CVE
$32,768.6076
1 Bittensor(TAO) til DJF
Fr62,196.76
1 Bittensor(TAO) til DOP
$21,671.0284
1 Bittensor(TAO) til DZD
د.ج45,270.8552
1 Bittensor(TAO) til FJD
$786.195
1 Bittensor(TAO) til GNF
Fr3,038,206.9
1 Bittensor(TAO) til GTQ
Q2,676.5572
1 Bittensor(TAO) til GYD
$73,130.1118
1 Bittensor(TAO) til ISK
kr42,279.82

Folk spør også: Andre spørsmål om Bittensor

Hvor mye er Bittensor (TAO) verdt i dag?
Live TAO prisen i USD er 349.42 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende TAO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på TAO til USD er $ 349.42. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Bittensor?
Markedsverdien for TAO er $ 3.46B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av TAO?
Den sirkulerende forsyningen av TAO er 9.90M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTAO ?
TAO oppnådde en ATH-pris på 767.6796797200545 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på TAO?
TAO så en ATL-pris på 30.40095531468245 USD.
Hva er handelsvolumet til TAO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TAO er $ 8.05M USD.
Vil TAO gå høyere i år?
TAO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TAO prisprognosen for en mer grundig analyse.
