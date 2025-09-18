Hva er Bittensor (TAO)

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

Bittensor Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Bittensor (TAO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Bittensor (TAO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Bittensor.

Sjekk Bittensorprisprognosen nå!

Bittensor (TAO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Bittensor (TAO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TAO tokenets omfattende tokenomics nå!

Bittensor Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Bittensor, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Bittensor Hvor mye er Bittensor (TAO) verdt i dag? Live TAO prisen i USD er 349.42 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende TAO-til-USD-pris? $ 349.42 . Sjekk ut Den nåværende prisen på TAO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Bittensor? Markedsverdien for TAO er $ 3.46B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TAO? Den sirkulerende forsyningen av TAO er 9.90M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTAO ? TAO oppnådde en ATH-pris på 767.6796797200545 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TAO? TAO så en ATL-pris på 30.40095531468245 USD . Hva er handelsvolumet til TAO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TAO er $ 8.05M USD . Vil TAO gå høyere i år? TAO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TAO prisprognosen for en mer grundig analyse.

Bittensor (TAO) Viktige bransjeoppdateringer

