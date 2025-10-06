Switchboard pris i dag

Sanntids Switchboard (SWTCH) pris i dag er $ 0.04423, med en 5.12% endring de siste 24 timene. Nåværende SWTCH til USD konverteringssats er $ 0.04423 per SWTCH.

Switchboard rangerer for tiden som #1195 etter markedsverdi på $ 7.59M, med en sirkulerende forsyning på 171.61M SWTCH. I løpet av de siste 24 timene SWTCH har den blitt handlet mellom $ 0.03724(laveste) og $ 0.04831 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.20357481128794683, mens tidenes laveste notering var $ 0.0391277531556132.

Kortsiktig har SWTCH beveget seg +3.89% i løpet av den siste timen og -27.96% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 61.46K.

Switchboard (SWTCH) Markedsinformasjon

Rangering No.1195 Markedsverdi $ 7.59M$ 7.59M $ 7.59M Volum (24 timer) $ 61.46K$ 61.46K $ 61.46K Fullt utvannet markedsverdi $ 44.23M$ 44.23M $ 44.23M Opplagsforsyning 171.61M 171.61M 171.61M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 17.16% Offentlig blokkjede SOL

