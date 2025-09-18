Dagens SakuraUnitedPlatform livepris er 0.07778 USD. Spor prisoppdateringer for SUP1 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUP1 pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SakuraUnitedPlatform livepris er 0.07778 USD. Spor prisoppdateringer for SUP1 til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SUP1 pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 SUP1 til USD livepris:

SakuraUnitedPlatform (SUP1) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:58:06 (UTC+8)

SakuraUnitedPlatform (SUP1) Prisinformasjon (USD)

SakuraUnitedPlatform (SUP1) sanntidsprisen er $ 0.07778. I løpet av de siste 24 timene har SUP1 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.07746 og et toppnivå på $ 0.07825, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SUP1 er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SUP1 endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, +0.14% over 24 timer og +10.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SakuraUnitedPlatform (SUP1) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på SakuraUnitedPlatform er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 53.70K. Den sirkulerende forsyningen på SUP1 er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 77.78M.

SakuraUnitedPlatform (SUP1) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SakuraUnitedPlatform for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0001089+0.14%
30 dager$ +0.01786+29.80%
60 dager$ +0.01683+27.61%
90 dager$ +0.02693+52.95%
SakuraUnitedPlatform Prisendring i dag

I dag registrerte SUP1 en endring på $ +0.0001089 (+0.14%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SakuraUnitedPlatform 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.01786 (+29.80%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SakuraUnitedPlatform 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SUP1 en endring på $ +0.01683 (+27.61%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SakuraUnitedPlatform 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.02693+52.95% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SakuraUnitedPlatform (SUP1)?

Sjekk ut SakuraUnitedPlatform Prishistorikk-siden nå.

Hva er SakuraUnitedPlatform (SUP1)

SAKURA UNITED PLATFORM is a guild platform that aims to achieve “inequality reduction” and “equal opportunities” using Web3 technologies, including blockchain and cryptocurrencies, with the concept of “Blooming Smiles to People Around the World”. It was launched as Sakura Guild Games in November 2021 and changed its name to Sakura United Platform in November 2022.

SakuraUnitedPlatform er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SakuraUnitedPlatform investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SUP1 Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SakuraUnitedPlatform på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SakuraUnitedPlatform kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SakuraUnitedPlatform Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SakuraUnitedPlatform (SUP1) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SakuraUnitedPlatform (SUP1) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SakuraUnitedPlatform.

Sjekk SakuraUnitedPlatformprisprognosen nå!

SakuraUnitedPlatform (SUP1) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SakuraUnitedPlatform (SUP1) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SUP1 tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SakuraUnitedPlatform (SUP1)

Leter du etter hvordan du kjøperSakuraUnitedPlatform? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SakuraUnitedPlatform på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Folk spør også: Andre spørsmål om SakuraUnitedPlatform

Hvor mye er SakuraUnitedPlatform (SUP1) verdt i dag?
Live SUP1 prisen i USD er 0.07778 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SUP1-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SUP1 til USD er $ 0.07778. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SakuraUnitedPlatform?
Markedsverdien for SUP1 er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SUP1?
Den sirkulerende forsyningen av SUP1 er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSUP1 ?
SUP1 oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SUP1?
SUP1 så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til SUP1?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SUP1 er $ 53.70K USD.
Vil SUP1 gå høyere i år?
SUP1 kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SUP1 prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:58:06 (UTC+8)

