SUP1

SAKURA UNITED PLATFORM is a guild platform that aims to achieve “inequality reduction” and “equal opportunities” using Web3 technologies, including blockchain and cryptocurrencies, with the concept of “Blooming Smiles to People Around the World”. It was launched as Sakura Guild Games in November 2021 and changed its name to Sakura United Platform in November 2022.

NavnSUP1

RangeringNo.

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0

Opplagsforsyning--

Maksimal forsyning0

Total forsyning1,000,000,000

Opplagsforsyning%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high,

Laveste pris,

Offentlig blokkjedeETH

IntroduksjonSAKURA UNITED PLATFORM is a guild platform that aims to achieve “inequality reduction” and “equal opportunities” using Web3 technologies, including blockchain and cryptocurrencies, with the concept of “Blooming Smiles to People Around the World”. It was launched as Sakura Guild Games in November 2021 and changed its name to Sakura United Platform in November 2022.

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av og bør ikke betraktes som investeringsråd.

MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
Søk
Favoritter
SUP1/USDT
SakuraUnitedPlatform
----
--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (SUP1)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Info
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Ordrebok
Markedshandler
Markedshandler
Spot
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.MEXC er den enkleste måten å krypto på. Utforsk verdens ledende kryptovalutabørs for å kjøpe, handle og tjene krypto. Handle Bitcoin BTC, Ethereum ETH og mer enn 3000 altcoins.
SUP1/USDT
--
--
‎--
Høyeste kurs siste 24 timer
--
Laveste kurs siste 24 timer
--
24 timers volum (SUP1)
--
24 timers mengde (USDT)
--
Diagram
Ordrebok
Markedshandler
Info
Åpne ordrer（0）
Ordrehistorikk
Handelshistorie
Åpne posisjoner (0)
Loading...