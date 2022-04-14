SakuraUnitedPlatform (SUP1) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SakuraUnitedPlatform (SUP1), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SakuraUnitedPlatform (SUP1) Informasjon SAKURA UNITED PLATFORM is a guild platform that aims to achieve “inequality reduction” and “equal opportunities” using Web3 technologies, including blockchain and cryptocurrencies, with the concept of “Blooming Smiles to People Around the World”. It was launched as Sakura Guild Games in November 2021 and changed its name to Sakura United Platform in November 2022. Offisiell nettside: https://sakura-sup.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xf5ec1a08902ae0ae5323466c35ea49a37409e4ca Kjøp SUP1 nå!

SakuraUnitedPlatform (SUP1) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SakuraUnitedPlatform (SUP1), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: -- -- -- Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: -- -- -- FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 78.10M $ 78.10M $ 78.10M All-time high: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 All-Time Low: -- -- -- Nåværende pris: $ 0.0781 $ 0.0781 $ 0.0781 Lær mer om SakuraUnitedPlatform (SUP1) pris

SakuraUnitedPlatform (SUP1) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SakuraUnitedPlatform (SUP1) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SUP1 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SUP1 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SUP1s tokenomics, kan du utforske SUP1 tokenets livepris!

