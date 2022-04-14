Stacks (STX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Stacks (STX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Stacks (STX) Informasjon Stacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain. Offisiell nettside: https://stacks.co Teknisk dokument: https://stacks-network.github.io/stacks/stacks.pdf Blokkutforsker: https://explorer.stacks.co Kjøp STX nå!

Stacks (STX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stacks (STX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B Total forsyning: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B Sirkulerende forsyning: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.13B $ 1.13B $ 1.13B All-time high: $ 3.8414 $ 3.8414 $ 3.8414 All-Time Low: $ 0.0450080485668 $ 0.0450080485668 $ 0.0450080485668 Nåværende pris: $ 0.623 $ 0.623 $ 0.623 Lær mer om Stacks (STX) pris

Stacks (STX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stacks (STX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STXs tokenomics, kan du utforske STX tokenets livepris!

Stacks (STX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til STX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for STX nå!

STX prisforutsigelse Vil du vite hvor STX kan være på vei? Vår STX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STX tokenets prisforutsigelse nå!

