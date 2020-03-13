STX

Stacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain.

NavnSTX

RangeringNo.77

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0002%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)1.27%

Opplagsforsyning1,801,473,772.00495

Maksimal forsyning1,818,000,000

Total forsyning1,801,473,772.00495

Opplagsforsyning0.9909%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high3.840638956084225,2024-04-01

Laveste pris0.0450080485668,2020-03-13

Offentlig blokkjedeSTACKS

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...