Hva er Stacks (STX)

Stacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain.

Stacks er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.











Stacks Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Stacks (STX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Stacks (STX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Stacks.

Stacks (STX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Stacks (STX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Stacks (STX)

Leter du etter hvordan du kjøperStacks? Prosessen er enkel og problemfri!

STX til lokale valutaer

Stacks Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Stacks, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Stacks Hvor mye er Stacks (STX) verdt i dag? Live STX prisen i USD er 0.655 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende STX-til-USD-pris? $ 0.655 . Sjekk ut Den nåværende prisen på STX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Stacks? Markedsverdien for STX er $ 1.18B USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av STX? Den sirkulerende forsyningen av STX er 1.80B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTX ? STX oppnådde en ATH-pris på 3.840638956084225 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på STX? STX så en ATL-pris på 0.0450080485668 USD . Hva er handelsvolumet til STX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STX er $ 683.45K USD . Vil STX gå høyere i år? STX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STX prisprognosen for en mer grundig analyse.

