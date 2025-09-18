Dagens Stacks livepris er 0.655 USD. Spor prisoppdateringer for STX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Stacks livepris er 0.655 USD. Spor prisoppdateringer for STX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Stacks Logo

Stacks Pris(STX)

1 STX til USD livepris:

$0.655
$0.655$0.655
-1.20%1D
USD
Stacks (STX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:13:36 (UTC+8)

Stacks (STX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.652
$ 0.652$ 0.652
24 timer lav
$ 0.7
$ 0.7$ 0.7
24 timer høy

$ 0.652
$ 0.652$ 0.652

$ 0.7
$ 0.7$ 0.7

$ 3.840638956084225
$ 3.840638956084225$ 3.840638956084225

$ 0.0450080485668
$ 0.0450080485668$ 0.0450080485668

-0.61%

-1.20%

-3.96%

-3.96%

Stacks (STX) sanntidsprisen er $ 0.655. I løpet av de siste 24 timene har STX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.652 og et toppnivå på $ 0.7, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STX er $ 3.840638956084225, mens den rekordlave prisen er $ 0.0450080485668.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STX endret seg med -0.61% i løpet av den siste timen, -1.20% over 24 timer og -3.96% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stacks (STX) Markedsinformasjon

No.73

$ 1.18B
$ 1.18B$ 1.18B

$ 683.45K
$ 683.45K$ 683.45K

$ 1.19B
$ 1.19B$ 1.19B

1.80B
1.80B 1.80B

1,818,000,000
1,818,000,000 1,818,000,000

1,799,310,966.61098
1,799,310,966.61098 1,799,310,966.61098

98.97%

0.03%

STACKS

Nåværende markedsverdi på Stacks er $ 1.18B, med et 24-timers handelsvolum på $ 683.45K. Den sirkulerende forsyningen på STX er 1.80B, med en total tilgang på 1799310966.61098. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.19B.

Stacks (STX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Stacks for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00796-1.20%
30 dager$ -0.014-2.10%
60 dager$ -0.213-24.54%
90 dager$ +0.073+12.54%
Stacks Prisendring i dag

I dag registrerte STX en endring på $ -0.00796 (-1.20%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Stacks 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.014 (-2.10%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Stacks 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så STX en endring på $ -0.213 (-24.54%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Stacks 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.073+12.54% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Stacks (STX)?

Sjekk ut Stacks Prishistorikk-siden nå.

Hva er Stacks (STX)

Stacks is a Bitcoin Layer for smart contracts; it enables smart contracts and decentralized applications to use Bitcoin as an asset and settle transactions on the Bitcoin blockchain.

Stacks er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Stacks investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk STX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Stacks på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Stacks kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Stacks Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Stacks (STX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Stacks (STX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Stacks.

Sjekk Stacksprisprognosen nå!

Stacks (STX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Stacks (STX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Stacks (STX)

Leter du etter hvordan du kjøperStacks? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Stacks på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

STX til lokale valutaer

1 Stacks(STX) til VND
17,236.325
1 Stacks(STX) til AUD
A$0.98905
1 Stacks(STX) til GBP
0.4847
1 Stacks(STX) til EUR
0.55675
1 Stacks(STX) til USD
$0.655
1 Stacks(STX) til MYR
RM2.751
1 Stacks(STX) til TRY
27.1039
1 Stacks(STX) til JPY
¥96.285
1 Stacks(STX) til ARS
ARS$966.0726
1 Stacks(STX) til RUB
54.6925
1 Stacks(STX) til INR
57.68585
1 Stacks(STX) til IDR
Rp10,916.6623
1 Stacks(STX) til KRW
914.7992
1 Stacks(STX) til PHP
37.3612
1 Stacks(STX) til EGP
￡E.31.55135
1 Stacks(STX) til BRL
R$3.4846
1 Stacks(STX) til CAD
C$0.89735
1 Stacks(STX) til BDT
79.7397
1 Stacks(STX) til NGN
979.0678
1 Stacks(STX) til COP
$2,538.7538
1 Stacks(STX) til ZAR
R.11.3446
1 Stacks(STX) til UAH
27.0646
1 Stacks(STX) til TZS
T.Sh.1,621.2822
1 Stacks(STX) til VES
Bs106.765
1 Stacks(STX) til CLP
$625.525
1 Stacks(STX) til PKR
Rs185.9152
1 Stacks(STX) til KZT
354.62355
1 Stacks(STX) til THB
฿20.83555
1 Stacks(STX) til TWD
NT$19.80065
1 Stacks(STX) til AED
د.إ2.40385
1 Stacks(STX) til CHF
Fr0.51745
1 Stacks(STX) til HKD
HK$5.08935
1 Stacks(STX) til AMD
֏250.6685
1 Stacks(STX) til MAD
.د.م5.9081
1 Stacks(STX) til MXN
$12.0389
1 Stacks(STX) til SAR
ريال2.45625
1 Stacks(STX) til ETB
Br94.03835
1 Stacks(STX) til KES
KSh84.6129
1 Stacks(STX) til JOD
د.أ0.464395
1 Stacks(STX) til PLN
2.3711
1 Stacks(STX) til RON
лв2.82305
1 Stacks(STX) til SEK
kr6.16355
1 Stacks(STX) til BGN
лв1.0873
1 Stacks(STX) til HUF
Ft217.67615
1 Stacks(STX) til CZK
13.53885
1 Stacks(STX) til KWD
د.ك0.199775
1 Stacks(STX) til ILS
2.18115
1 Stacks(STX) til BOB
Bs4.52605
1 Stacks(STX) til AZN
1.1135
1 Stacks(STX) til TJS
SM6.1308
1 Stacks(STX) til GEL
1.7685
1 Stacks(STX) til AOA
Kz597.07835
1 Stacks(STX) til BHD
.د.ب0.246935
1 Stacks(STX) til BMD
$0.655
1 Stacks(STX) til DKK
kr4.15925
1 Stacks(STX) til HNL
L17.16755
1 Stacks(STX) til MUR
29.6977
1 Stacks(STX) til NAD
$11.36425
1 Stacks(STX) til NOK
kr6.5107
1 Stacks(STX) til NZD
$1.1135
1 Stacks(STX) til PAB
B/.0.655
1 Stacks(STX) til PGK
K2.7379
1 Stacks(STX) til QAR
ر.ق2.37765
1 Stacks(STX) til RSD
дин.65.31005
1 Stacks(STX) til UZS
soʻm8,086.41385
1 Stacks(STX) til ALL
L54.0113
1 Stacks(STX) til ANG
ƒ1.17245
1 Stacks(STX) til AWG
ƒ1.179
1 Stacks(STX) til BBD
$1.31
1 Stacks(STX) til BAM
KM1.0873
1 Stacks(STX) til BIF
Fr1,955.175
1 Stacks(STX) til BND
$0.8384
1 Stacks(STX) til BSD
$0.655
1 Stacks(STX) til JMD
$105.06855
1 Stacks(STX) til KHR
2,630.5193
1 Stacks(STX) til KMF
Fr273.79
1 Stacks(STX) til LAK
14,239.13015
1 Stacks(STX) til LKR
Rs198.1244
1 Stacks(STX) til MDL
L10.8075
1 Stacks(STX) til MGA
Ar2,898.22435
1 Stacks(STX) til MOP
P5.24655
1 Stacks(STX) til MVR
10.0215
1 Stacks(STX) til MWK
MK1,137.15205
1 Stacks(STX) til MZN
MT41.8545
1 Stacks(STX) til NPR
Rs92.3026
1 Stacks(STX) til PYG
4,678.01
1 Stacks(STX) til RWF
Fr949.095
1 Stacks(STX) til SBD
$5.371
1 Stacks(STX) til SCR
9.38615
1 Stacks(STX) til SRD
$24.94895
1 Stacks(STX) til SVC
$5.73125
1 Stacks(STX) til SZL
L11.36425
1 Stacks(STX) til TMT
m2.2925
1 Stacks(STX) til TND
د.ت1.90605
1 Stacks(STX) til TTD
$4.43435
1 Stacks(STX) til UGX
Sh2,297.74
1 Stacks(STX) til XAF
Fr365.49
1 Stacks(STX) til XCD
$1.7685
1 Stacks(STX) til XOF
Fr365.49
1 Stacks(STX) til XPF
Fr66.155
1 Stacks(STX) til BWP
P8.7246
1 Stacks(STX) til BZD
$1.31655
1 Stacks(STX) til CVE
$61.4259
1 Stacks(STX) til DJF
Fr115.935
1 Stacks(STX) til DOP
$40.6231
1 Stacks(STX) til DZD
د.ج84.85525
1 Stacks(STX) til FJD
$1.47375
1 Stacks(STX) til GNF
Fr5,695.225
1 Stacks(STX) til GTQ
Q5.0173
1 Stacks(STX) til GYD
$137.08495
1 Stacks(STX) til ISK
kr79.255

Stacks Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Stacks, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Stacks nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Stacks

Hvor mye er Stacks (STX) verdt i dag?
Live STX prisen i USD er 0.655 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STX til USD er $ 0.655. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Stacks?
Markedsverdien for STX er $ 1.18B USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STX?
Den sirkulerende forsyningen av STX er 1.80B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTX ?
STX oppnådde en ATH-pris på 3.840638956084225 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STX?
STX så en ATL-pris på 0.0450080485668 USD.
Hva er handelsvolumet til STX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STX er $ 683.45K USD.
Vil STX gå høyere i år?
STX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:13:36 (UTC+8)

Stacks (STX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

