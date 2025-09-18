Hva er StrikeX (STRX)

We are a #RWA token. Launched in October 2021, StrikeX (STRX) is the native utility token of the StrikeX Eco-system. The StrikeX eco-system is being developed by TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) who’s primary focus is delivering design-led, sleek, intuitive blockchain powered tools to the retail market.

StrikeX er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere StrikeX investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk STRX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om StrikeX på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din StrikeX kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

StrikeX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil StrikeX (STRX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine StrikeX (STRX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for StrikeX.

Sjekk StrikeXprisprognosen nå!

StrikeX (STRX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak StrikeX (STRX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STRX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe StrikeX (STRX)

Leter du etter hvordan du kjøperStrikeX? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe StrikeX på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

STRX til lokale valutaer

Prøv konverting

StrikeX Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av StrikeX, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om StrikeX Hvor mye er StrikeX (STRX) verdt i dag? Live STRX prisen i USD er 0.03151 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende STRX-til-USD-pris? $ 0.03151 . Sjekk ut Den nåværende prisen på STRX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for StrikeX? Markedsverdien for STRX er $ 27.50M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av STRX? Den sirkulerende forsyningen av STRX er 872.68M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTRX ? STRX oppnådde en ATH-pris på 0.20890681411348228 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på STRX? STRX så en ATL-pris på 0.00110327 USD . Hva er handelsvolumet til STRX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STRX er $ 495.90 USD . Vil STRX gå høyere i år? STRX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STRX prisprognosen for en mer grundig analyse.

StrikeX (STRX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?