StrikeX (STRX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i StrikeX (STRX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

StrikeX (STRX) Informasjon We are a #RWA token. Launched in October 2021, StrikeX (STRX) is the native utility token of the StrikeX Eco-system. The StrikeX eco-system is being developed by TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) who’s primary focus is delivering design-led, sleek, intuitive blockchain powered tools to the retail market. Offisiell nettside: https://tradestrike.io/?utm_source=coinmarketcap&utm_medium=backlink&utm_campaign=profile Blokkutforsker: https://solscan.io/token/9HCRyuqrFDt1kUrwuUF7xjb2eqCgFmC5433MjqJ3STRX Kjøp STRX nå!

StrikeX (STRX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for StrikeX (STRX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.71M $ 29.71M $ 29.71M Total forsyning: $ 880.46M $ 880.46M $ 880.46M Sirkulerende forsyning: $ 872.68M $ 872.68M $ 872.68M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.04M $ 34.04M $ 34.04M All-time high: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 All-Time Low: $ 0.00110327 $ 0.00110327 $ 0.00110327 Nåværende pris: $ 0.03404 $ 0.03404 $ 0.03404 Lær mer om StrikeX (STRX) pris

StrikeX (STRX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak StrikeX (STRX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STRX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STRX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STRXs tokenomics, kan du utforske STRX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe STRX Interessert i å legge til StrikeX (STRX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe STRX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper STRX på MEXC nå!

StrikeX (STRX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til STRX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for STRX nå!

STRX prisforutsigelse Vil du vite hvor STRX kan være på vei? Vår STRX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STRX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!