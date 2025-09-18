Dagens Stobox livepris er 0.01423 USD. Spor prisoppdateringer for STBU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STBU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Stobox livepris er 0.01423 USD. Spor prisoppdateringer for STBU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STBU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Stobox Logo

Stobox Pris(STBU)

1 STBU til USD livepris:

+0.42%1D
USD
Stobox (STBU) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:57:09 (UTC+8)

Stobox (STBU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
+0.63%

+0.42%

+13.02%

+13.02%

Stobox (STBU) sanntidsprisen er $ 0.01423. I løpet av de siste 24 timene har STBU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01339 og et toppnivå på $ 0.01462, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STBU er $ 0.5009937387922438, mens den rekordlave prisen er $ 0.000117516245378328.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STBU endret seg med +0.63% i løpet av den siste timen, +0.42% over 24 timer og +13.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Stobox (STBU) Markedsinformasjon

No.1853

60.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Stobox er $ 2.13M, med et 24-timers handelsvolum på $ 49.86K. Den sirkulerende forsyningen på STBU er 150.00M, med en total tilgang på 250000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.56M.

Stobox (STBU) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Stobox for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000595+0.42%
30 dager$ -0.00185-11.51%
60 dager$ -0.0042-22.79%
90 dager$ +0.00589+70.62%
Stobox Prisendring i dag

I dag registrerte STBU en endring på $ +0.0000595 (+0.42%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Stobox 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00185 (-11.51%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Stobox 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så STBU en endring på $ -0.0042 (-22.79%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Stobox 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00589+70.62% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Stobox (STBU)?

Sjekk ut Stobox Prishistorikk-siden nå.

Hva er Stobox (STBU)

Stobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets.

Stobox er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Stobox investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk STBU Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Stobox på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Stobox kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Stobox Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Stobox (STBU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Stobox (STBU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Stobox.

Sjekk Stoboxprisprognosen nå!

Stobox (STBU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Stobox (STBU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STBU tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Stobox (STBU)

Leter du etter hvordan du kjøperStobox? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Stobox på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

STBU til lokale valutaer

Stobox Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Stobox, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Stobox nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Stobox

Hvor mye er Stobox (STBU) verdt i dag?
Live STBU prisen i USD er 0.01423 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STBU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STBU til USD er $ 0.01423. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Stobox?
Markedsverdien for STBU er $ 2.13M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STBU?
Den sirkulerende forsyningen av STBU er 150.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTBU ?
STBU oppnådde en ATH-pris på 0.5009937387922438 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STBU?
STBU så en ATL-pris på 0.000117516245378328 USD.
Hva er handelsvolumet til STBU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STBU er $ 49.86K USD.
Vil STBU gå høyere i år?
STBU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STBU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Stobox (STBU) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

