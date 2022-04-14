Stobox (STBU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Stobox (STBU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Stobox (STBU) Informasjon Stobox is a top-tier award-winning tokenization company that provides technology and consulting to help clients leverage digital assets and tokenized securities. Their mission is to make it easier than ever for businesses to embrace tokenization and unlock new opportunities with Real World Assets. Offisiell nettside: https://www.stobox.io/ Teknisk dokument: https://docs.stobox.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xa6422e3e219ee6d4c1b18895275fe43556fd50ed Kjøp STBU nå!

Stobox (STBU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Stobox (STBU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.04M $ 2.04M $ 2.04M Total forsyning: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Sirkulerende forsyning: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.41M $ 3.41M $ 3.41M All-time high: $ 0.3143 $ 0.3143 $ 0.3143 All-Time Low: $ 0.000117516245378328 $ 0.000117516245378328 $ 0.000117516245378328 Nåværende pris: $ 0.01362 $ 0.01362 $ 0.01362 Lær mer om Stobox (STBU) pris

Stobox (STBU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Stobox (STBU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STBU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STBU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STBUs tokenomics, kan du utforske STBU tokenets livepris!

Hvordan kjøpe STBU Interessert i å legge til Stobox (STBU) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe STBU, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper STBU på MEXC nå!

Stobox (STBU) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til STBU hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for STBU nå!

STBU prisforutsigelse Vil du vite hvor STBU kan være på vei? Vår STBU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STBU tokenets prisforutsigelse nå!

