Hva er STAT (STAT)

STAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens.

STAT er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere STAT investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk STAT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om STAT på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din STAT kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

STAT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil STAT (STAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine STAT (STAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for STAT.

Sjekk STATprisprognosen nå!

STAT (STAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak STAT (STAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om STAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe STAT (STAT)

Leter du etter hvordan du kjøperSTAT? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe STAT på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

STAT til lokale valutaer

Prøv konverting

STAT Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av STAT, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om STAT Hvor mye er STAT (STAT) verdt i dag? Live STAT prisen i USD er 0.08602 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende STAT-til-USD-pris? $ 0.08602 . Sjekk ut Den nåværende prisen på STAT til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for STAT? Markedsverdien for STAT er $ 6.53M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av STAT? Den sirkulerende forsyningen av STAT er 75.92M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTAT ? STAT oppnådde en ATH-pris på 2.790730933318142 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på STAT? STAT så en ATL-pris på 0.0440396795678309 USD . Hva er handelsvolumet til STAT? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STAT er $ 67.13K USD . Vil STAT gå høyere i år? STAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STAT prisprognosen for en mer grundig analyse.

STAT (STAT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?