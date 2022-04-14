STAT (STAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i STAT (STAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

STAT (STAT) Informasjon STAT is the world's first project to introduce Trader NFT that enables NFT holders to get the real-time trading history of the trader. STAT is developing various services for traders, and these services are based on STAT tokens. Offisiell nettside: https://statproject.io/en/ Teknisk dokument: https://whitepaper-en.statproject.io Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x4fc15c91a9c4a9efb404174464687e8e128730c2 Kjøp STAT nå!

STAT (STAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for STAT (STAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.87M $ 6.87M $ 6.87M Total forsyning: $ 96.92M $ 96.92M $ 96.92M Sirkulerende forsyning: $ 75.92M $ 75.92M $ 75.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.77M $ 8.77M $ 8.77M All-time high: $ 3.5 $ 3.5 $ 3.5 All-Time Low: $ 0.0440396795678309 $ 0.0440396795678309 $ 0.0440396795678309 Nåværende pris: $ 0.09051 $ 0.09051 $ 0.09051 Lær mer om STAT (STAT) pris

STAT (STAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak STAT (STAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STATs tokenomics, kan du utforske STAT tokenets livepris!

Hvordan kjøpe STAT Interessert i å legge til STAT (STAT) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe STAT, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper STAT på MEXC nå!

STAT (STAT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til STAT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for STAT nå!

STAT prisforutsigelse Vil du vite hvor STAT kan være på vei? Vår STAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STAT tokenets prisforutsigelse nå!

