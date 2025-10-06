StarHeroes pris i dag

Sanntids StarHeroes (STARHEROES) pris i dag er $ 0.002766, med en 0.91% endring de siste 24 timene. Nåværende STARHEROES til USD konverteringssats er $ 0.002766 per STARHEROES.

StarHeroes rangerer for tiden som #2291 etter markedsverdi på $ 611.13K, med en sirkulerende forsyning på 220.94M STARHEROES. I løpet av de siste 24 timene STARHEROES har den blitt handlet mellom $ 0.002707(laveste) og $ 0.002837 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.3053024632863512, mens tidenes laveste notering var $ 0.002716388207458783.

Kortsiktig har STARHEROES beveget seg +0.87% i løpet av den siste timen og -18.96% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 80.79K.

StarHeroes (STARHEROES) Markedsinformasjon

Rangering No.2291 Markedsverdi $ 611.13K$ 611.13K $ 611.13K Volum (24 timer) $ 80.79K$ 80.79K $ 80.79K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Opplagsforsyning 220.94M 220.94M 220.94M Maksimal forsyning 700,000,000 700,000,000 700,000,000 Total forsyning 566,246,649.9387658 566,246,649.9387658 566,246,649.9387658 Opplagsforsyning 31.56% Offentlig blokkjede ARB

Nåværende markedsverdi på StarHeroes er $ 611.13K, med et 24-timers handelsvolum på $ 80.79K. Den sirkulerende forsyningen på STARHEROES er 220.94M, med en total tilgang på 566246649.9387658. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.94M.