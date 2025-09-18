Hva er Splintershards (SPS)

Splintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders.

Splintershards er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Splintershards investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk SPS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Splintershards på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Splintershards kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Splintershards Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Splintershards (SPS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Splintershards (SPS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Splintershards.

Sjekk Splintershardsprisprognosen nå!

Splintershards (SPS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Splintershards (SPS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SPS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Splintershards (SPS)

Leter du etter hvordan du kjøperSplintershards? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Splintershards på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SPS til lokale valutaer

Prøv konverting

Splintershards Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Splintershards, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Splintershards Hvor mye er Splintershards (SPS) verdt i dag? Live SPS prisen i USD er 0.008027 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SPS-til-USD-pris? $ 0.008027 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SPS til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Splintershards? Markedsverdien for SPS er $ 10.66M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SPS? Den sirkulerende forsyningen av SPS er 1.33B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSPS ? SPS oppnådde en ATH-pris på 1.27450355 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SPS? SPS så en ATL-pris på 0.004181437667093899 USD . Hva er handelsvolumet til SPS? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SPS er $ 54.38K USD . Vil SPS gå høyere i år? SPS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SPS prisprognosen for en mer grundig analyse.

Splintershards (SPS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?