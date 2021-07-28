SPS

Splintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders.

NavnSPS

RangeringNo.1161

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning1,327,940,171.1578517

Maksimal forsyning3,000,000,000

Total forsyning1,327,940,171.1578517

Opplagsforsyning0.4426%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high1.27450355,2021-07-28

Laveste pris0.004181437667093899,2024-08-05

Offentlig blokkjedeBSC

Sektor

Sosiale medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfraskrivelse: Dataene leveres av cmc og bør ikke betraktes som investeringsråd.

Loading...