Splintershards (SPS) Informasjon Splintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders. Offisiell nettside: https://splinterlands.com Teknisk dokument: https://sps.splinterlands.com Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0x1633b7157e7638c4d6593436111bf125ee74703f Kjøp SPS nå!

Splintershards (SPS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Splintershards (SPS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.51M $ 10.51M $ 10.51M Total forsyning: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B Sirkulerende forsyning: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 23.74M $ 23.74M $ 23.74M All-time high: $ 0.687 $ 0.687 $ 0.687 All-Time Low: $ 0.004181437667093899 $ 0.004181437667093899 $ 0.004181437667093899 Nåværende pris: $ 0.007913 $ 0.007913 $ 0.007913 Lær mer om Splintershards (SPS) pris

Splintershards (SPS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Splintershards (SPS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPSs tokenomics, kan du utforske SPS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SPS Interessert i å legge til Splintershards (SPS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SPS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SPS på MEXC nå!

Splintershards (SPS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SPS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SPS nå!

SPS prisforutsigelse Vil du vite hvor SPS kan være på vei? Vår SPS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SPS tokenets prisforutsigelse nå!

