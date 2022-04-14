Spell Token (SPELL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Spell Token (SPELL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Spell Token (SPELL) Informasjon Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money. Offisiell nettside: https://abracadabra.money/ Teknisk dokument: https://docs.abracadabra.money/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/BCsFXYm81iqXyYmrLKgAp3AePcgLHnirb8FjTs6sjM7U Kjøp SPELL nå!

Spell Token (SPELL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Spell Token (SPELL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 81.58M $ 81.58M $ 81.58M Total forsyning: $ 196.01B $ 196.01B $ 196.01B Sirkulerende forsyning: $ 169.12B $ 169.12B $ 169.12B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 94.55M $ 94.55M $ 94.55M All-time high: $ 0.035449 $ 0.035449 $ 0.035449 All-Time Low: $ 0.000349821697120155 $ 0.000349821697120155 $ 0.000349821697120155 Nåværende pris: $ 0.0004824 $ 0.0004824 $ 0.0004824 Lær mer om Spell Token (SPELL) pris

Spell Token (SPELL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Spell Token (SPELL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPELL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPELL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPELLs tokenomics, kan du utforske SPELL tokenets livepris!

Spell Token (SPELL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SPELL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SPELL nå!

SPELL prisforutsigelse Vil du vite hvor SPELL kan være på vei? Vår SPELL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SPELL tokenets prisforutsigelse nå!

