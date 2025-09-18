Dagens Spell Token livepris er 0.0004915 USD. Spor prisoppdateringer for SPELL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPELL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Spell Token livepris er 0.0004915 USD. Spor prisoppdateringer for SPELL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPELL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Spell Token Pris(SPELL)

$0.0004914
-0.06%1D
USD
Spell Token (SPELL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:56:07 (UTC+8)

Spell Token (SPELL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0004792
24 timer lav
$ 0.0006
24 timer høy

$ 0.0004792
$ 0.0006
$ 0.07514751310881196
$ 0.000349821697120155
+0.02%

-0.06%

-1.21%

-1.21%

Spell Token (SPELL) sanntidsprisen er $ 0.0004915. I løpet av de siste 24 timene har SPELL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0004792 og et toppnivå på $ 0.0006, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPELL er $ 0.07514751310881196, mens den rekordlave prisen er $ 0.000349821697120155.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPELL endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, -0.06% over 24 timer og -1.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spell Token (SPELL) Markedsinformasjon

No.433

$ 81.95M
$ 534.93K
$ 96.34M
166.73B
196,008,739,620
ETH

Nåværende markedsverdi på Spell Token er $ 81.95M, med et 24-timers handelsvolum på $ 534.93K. Den sirkulerende forsyningen på SPELL er 166.73B, med en total tilgang på 196008739620. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 96.34M.

Spell Token (SPELL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Spell Token for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000000295-0.06%
30 dager$ -0.0000024-0.49%
60 dager$ -0.0000741-13.11%
90 dager$ +0.0000493+11.14%
Spell Token Prisendring i dag

I dag registrerte SPELL en endring på $ -0.000000295 (-0.06%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Spell Token 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0000024 (-0.49%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Spell Token 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SPELL en endring på $ -0.0000741 (-13.11%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Spell Token 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0000493+11.14% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Spell Token (SPELL)?

Sjekk ut Spell Token Prishistorikk-siden nå.

Hva er Spell Token (SPELL)

Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money.

Spell Token er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Spell Token investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SPELL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Spell Token på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Spell Token kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Spell Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Spell Token (SPELL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Spell Token (SPELL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Spell Token.

Sjekk Spell Tokenprisprognosen nå!

Spell Token (SPELL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Spell Token (SPELL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SPELL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Spell Token (SPELL)

Leter du etter hvordan du kjøperSpell Token? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Spell Token på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SPELL til lokale valutaer

1 Spell Token(SPELL) til VND
12.9338225
1 Spell Token(SPELL) til AUD
A$0.000742165
1 Spell Token(SPELL) til GBP
0.00036371
1 Spell Token(SPELL) til EUR
0.000417775
1 Spell Token(SPELL) til USD
$0.0004915
1 Spell Token(SPELL) til MYR
RM0.0020643
1 Spell Token(SPELL) til TRY
0.020333355
1 Spell Token(SPELL) til JPY
¥0.0722505
1 Spell Token(SPELL) til ARS
ARS$0.72492318
1 Spell Token(SPELL) til RUB
0.04104025
1 Spell Token(SPELL) til INR
0.043296235
1 Spell Token(SPELL) til IDR
Rp8.19166339
1 Spell Token(SPELL) til KRW
0.68644856
1 Spell Token(SPELL) til PHP
0.02805482
1 Spell Token(SPELL) til EGP
￡E.0.023665725
1 Spell Token(SPELL) til BRL
R$0.00261478
1 Spell Token(SPELL) til CAD
C$0.000673355
1 Spell Token(SPELL) til BDT
0.05983521
1 Spell Token(SPELL) til NGN
0.73467454
1 Spell Token(SPELL) til COP
$1.919921875
1 Spell Token(SPELL) til ZAR
R.0.008527525
1 Spell Token(SPELL) til UAH
0.02030878
1 Spell Token(SPELL) til TZS
T.Sh.1.21658046
1 Spell Token(SPELL) til VES
Bs0.0801145
1 Spell Token(SPELL) til CLP
$0.4693825
1 Spell Token(SPELL) til PKR
Rs0.13950736
1 Spell Token(SPELL) til KZT
0.266103015
1 Spell Token(SPELL) til THB
฿0.01564936
1 Spell Token(SPELL) til TWD
NT$0.014858045
1 Spell Token(SPELL) til AED
د.إ0.001803805
1 Spell Token(SPELL) til CHF
Fr0.000388285
1 Spell Token(SPELL) til HKD
HK$0.003818955
1 Spell Token(SPELL) til AMD
֏0.18809705
1 Spell Token(SPELL) til MAD
.د.م0.00443333
1 Spell Token(SPELL) til MXN
$0.009048515
1 Spell Token(SPELL) til SAR
ريال0.001843125
1 Spell Token(SPELL) til ETB
Br0.070564655
1 Spell Token(SPELL) til KES
KSh0.06349197
1 Spell Token(SPELL) til JOD
د.أ0.0003484735
1 Spell Token(SPELL) til PLN
0.00177923
1 Spell Token(SPELL) til RON
лв0.00212328
1 Spell Token(SPELL) til SEK
kr0.004625015
1 Spell Token(SPELL) til BGN
лв0.00081589
1 Spell Token(SPELL) til HUF
Ft0.163448325
1 Spell Token(SPELL) til CZK
0.010159305
1 Spell Token(SPELL) til KWD
د.ك0.0001499075
1 Spell Token(SPELL) til ILS
0.001636695
1 Spell Token(SPELL) til BOB
Bs0.003396265
1 Spell Token(SPELL) til AZN
0.00083555
1 Spell Token(SPELL) til TJS
SM0.00460044
1 Spell Token(SPELL) til GEL
0.00132705
1 Spell Token(SPELL) til AOA
Kz0.448036655
1 Spell Token(SPELL) til BHD
.د.ب0.0001852955
1 Spell Token(SPELL) til BMD
$0.0004915
1 Spell Token(SPELL) til DKK
kr0.003121025
1 Spell Token(SPELL) til HNL
L0.012882215
1 Spell Token(SPELL) til MUR
0.02228461
1 Spell Token(SPELL) til NAD
$0.008527525
1 Spell Token(SPELL) til NOK
kr0.00488551
1 Spell Token(SPELL) til NZD
$0.00083555
1 Spell Token(SPELL) til PAB
B/.0.0004915
1 Spell Token(SPELL) til PGK
K0.00205447
1 Spell Token(SPELL) til QAR
ر.ق0.001784145
1 Spell Token(SPELL) til RSD
дин.0.04903204
1 Spell Token(SPELL) til UZS
soʻm6.067896805
1 Spell Token(SPELL) til ALL
L0.04052909
1 Spell Token(SPELL) til ANG
ƒ0.000879785
1 Spell Token(SPELL) til AWG
ƒ0.0008847
1 Spell Token(SPELL) til BBD
$0.000983
1 Spell Token(SPELL) til BAM
KM0.00081589
1 Spell Token(SPELL) til BIF
Fr1.4671275
1 Spell Token(SPELL) til BND
$0.00062912
1 Spell Token(SPELL) til BSD
$0.0004915
1 Spell Token(SPELL) til JMD
$0.078841515
1 Spell Token(SPELL) til KHR
1.97389349
1 Spell Token(SPELL) til KMF
Fr0.205447
1 Spell Token(SPELL) til LAK
10.684782395
1 Spell Token(SPELL) til LKR
Rs0.14866892
1 Spell Token(SPELL) til MDL
L0.00810975
1 Spell Token(SPELL) til MGA
Ar2.174774455
1 Spell Token(SPELL) til MOP
P0.003936915
1 Spell Token(SPELL) til MVR
0.00751995
1 Spell Token(SPELL) til MWK
MK0.853298065
1 Spell Token(SPELL) til MZN
MT0.03140685
1 Spell Token(SPELL) til NPR
Rs0.06926218
1 Spell Token(SPELL) til PYG
3.510293
1 Spell Token(SPELL) til RWF
Fr0.7121835
1 Spell Token(SPELL) til SBD
$0.0040303
1 Spell Token(SPELL) til SCR
0.00748063
1 Spell Token(SPELL) til SRD
$0.018721235
1 Spell Token(SPELL) til SVC
$0.004300625
1 Spell Token(SPELL) til SZL
L0.008527525
1 Spell Token(SPELL) til TMT
m0.00172025
1 Spell Token(SPELL) til TND
د.ت0.001430265
1 Spell Token(SPELL) til TTD
$0.003327455
1 Spell Token(SPELL) til UGX
Sh1.724182
1 Spell Token(SPELL) til XAF
Fr0.274257
1 Spell Token(SPELL) til XCD
$0.00132705
1 Spell Token(SPELL) til XOF
Fr0.274257
1 Spell Token(SPELL) til XPF
Fr0.0496415
1 Spell Token(SPELL) til BWP
P0.00654678
1 Spell Token(SPELL) til BZD
$0.000987915
1 Spell Token(SPELL) til CVE
$0.04609287
1 Spell Token(SPELL) til DJF
Fr0.087487
1 Spell Token(SPELL) til DOP
$0.03048283
1 Spell Token(SPELL) til DZD
د.ج0.06368857
1 Spell Token(SPELL) til FJD
$0.001105875
1 Spell Token(SPELL) til GNF
Fr4.2735925
1 Spell Token(SPELL) til GTQ
Q0.00376489
1 Spell Token(SPELL) til GYD
$0.102866035
1 Spell Token(SPELL) til ISK
kr0.0594715

Spell Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Spell Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Spell Token nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Spell Token

Hvor mye er Spell Token (SPELL) verdt i dag?
Live SPELL prisen i USD er 0.0004915 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SPELL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SPELL til USD er $ 0.0004915. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Spell Token?
Markedsverdien for SPELL er $ 81.95M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SPELL?
Den sirkulerende forsyningen av SPELL er 166.73B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSPELL ?
SPELL oppnådde en ATH-pris på 0.07514751310881196 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SPELL?
SPELL så en ATL-pris på 0.000349821697120155 USD.
Hva er handelsvolumet til SPELL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SPELL er $ 534.93K USD.
Vil SPELL gå høyere i år?
SPELL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SPELL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Spell Token (SPELL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

