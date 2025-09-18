Hva er Spell Token (SPELL)

Spell Token allows users to produce magic internet money. Everyone can provide collateral in the form of various interest bearing crypto assets such as yvYFI, yvUSDT, yvUSDC, xSUSHI and more. $SPELL is the governance and utility token of Abracadabra Money.

Spell Token (SPELL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Spell Token (SPELL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SPELL tokenets omfattende tokenomics nå!

Spell Token Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Spell Token, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hva er gjeldende SPELL-til-USD-pris? $ 0.0004915 . Hva er markedsverdien for Spell Token? Markedsverdien for SPELL er $ 81.95M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SPELL? Den sirkulerende forsyningen av SPELL er 166.73B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSPELL ? SPELL oppnådde en ATH-pris på 0.07514751310881196 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SPELL? SPELL så en ATL-pris på 0.000349821697120155 USD . Hva er handelsvolumet til SPELL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SPELL er $ 534.93K USD .

Spell Token (SPELL) Viktige bransjeoppdateringer

