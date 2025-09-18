Dagens Spectral livepris er 0.4274 USD. Spor prisoppdateringer for SPEC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPEC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Spectral livepris er 0.4274 USD. Spor prisoppdateringer for SPEC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SPEC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Spectral Logo

Spectral Pris(SPEC)

1 SPEC til USD livepris:

$0.4272
-0.78%1D
USD
Spectral (SPEC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:43:26 (UTC+8)

Spectral (SPEC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.4248
24 timer lav
$ 0.4518
24 timer høy

$ 0.4248
$ 0.4518
$ 18.579969338127004
$ 0.41479314779492055
-0.24%

-0.77%

-7.97%

-7.97%

Spectral (SPEC) sanntidsprisen er $ 0.4274. I løpet av de siste 24 timene har SPEC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.4248 og et toppnivå på $ 0.4518, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SPEC er $ 18.579969338127004, mens den rekordlave prisen er $ 0.41479314779492055.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SPEC endret seg med -0.24% i løpet av den siste timen, -0.77% over 24 timer og -7.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Spectral (SPEC) Markedsinformasjon

No.1384

$ 6.03M
$ 60.54K
$ 42.74M
14.10M
100,000,000
100,000,000
14.10%

ETH

Nåværende markedsverdi på Spectral er $ 6.03M, med et 24-timers handelsvolum på $ 60.54K. Den sirkulerende forsyningen på SPEC er 14.10M, med en total tilgang på 100000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.74M.

Spectral (SPEC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Spectral for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.003358-0.77%
30 dager$ -0.0609-12.48%
60 dager$ -0.2402-35.98%
90 dager$ -0.1312-23.49%
Spectral Prisendring i dag

I dag registrerte SPEC en endring på $ -0.003358 (-0.77%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Spectral 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0609 (-12.48%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Spectral 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SPEC en endring på $ -0.2402 (-35.98%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Spectral 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.1312-23.49% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Spectral (SPEC)?

Sjekk ut Spectral Prishistorikk-siden nå.

Hva er Spectral (SPEC)

Spectral takes natural language and converts it into Solidity code, enabling individuals and enterprises to ship production grade smart contracts, arbitrage agents, NFTs, rollups, and more.

Spectral er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Spectral investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SPEC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Spectral på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Spectral kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Spectral Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Spectral (SPEC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Spectral (SPEC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Spectral.

Sjekk Spectralprisprognosen nå!

Spectral (SPEC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Spectral (SPEC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SPEC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Spectral (SPEC)

Leter du etter hvordan du kjøperSpectral? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Spectral på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SPEC til lokale valutaer

1 Spectral(SPEC) til VND
11,247.031
1 Spectral(SPEC) til AUD
A$0.645374
1 Spectral(SPEC) til GBP
0.316276
1 Spectral(SPEC) til EUR
0.36329
1 Spectral(SPEC) til USD
$0.4274
1 Spectral(SPEC) til MYR
RM1.79508
1 Spectral(SPEC) til TRY
17.685812
1 Spectral(SPEC) til JPY
¥62.8278
1 Spectral(SPEC) til ARS
ARS$630.380808
1 Spectral(SPEC) til RUB
35.6879
1 Spectral(SPEC) til INR
37.645392
1 Spectral(SPEC) til IDR
Rp7,123.330484
1 Spectral(SPEC) til KRW
597.76164
1 Spectral(SPEC) til PHP
24.357526
1 Spectral(SPEC) til EGP
￡E.20.583584
1 Spectral(SPEC) til BRL
R$2.273768
1 Spectral(SPEC) til CAD
C$0.585538
1 Spectral(SPEC) til BDT
52.031676
1 Spectral(SPEC) til NGN
638.860424
1 Spectral(SPEC) til COP
$1,669.53125
1 Spectral(SPEC) til ZAR
R.7.411116
1 Spectral(SPEC) til UAH
17.660168
1 Spectral(SPEC) til TZS
T.Sh.1,057.917576
1 Spectral(SPEC) til VES
Bs69.6662
1 Spectral(SPEC) til CLP
$408.167
1 Spectral(SPEC) til PKR
Rs121.313216
1 Spectral(SPEC) til KZT
231.398634
1 Spectral(SPEC) til THB
฿13.59132
1 Spectral(SPEC) til TWD
NT$12.920302
1 Spectral(SPEC) til AED
د.إ1.568558
1 Spectral(SPEC) til CHF
Fr0.337646
1 Spectral(SPEC) til HKD
HK$3.320898
1 Spectral(SPEC) til AMD
֏163.56598
1 Spectral(SPEC) til MAD
.د.م3.855148
1 Spectral(SPEC) til MXN
$7.868434
1 Spectral(SPEC) til SAR
ريال1.60275
1 Spectral(SPEC) til ETB
Br61.361818
1 Spectral(SPEC) til KES
KSh55.211532
1 Spectral(SPEC) til JOD
د.أ0.3030266
1 Spectral(SPEC) til PLN
1.547188
1 Spectral(SPEC) til RON
лв1.846368
1 Spectral(SPEC) til SEK
kr4.021834
1 Spectral(SPEC) til BGN
лв0.709484
1 Spectral(SPEC) til HUF
Ft142.037842
1 Spectral(SPEC) til CZK
8.838632
1 Spectral(SPEC) til KWD
د.ك0.130357
1 Spectral(SPEC) til ILS
1.423242
1 Spectral(SPEC) til BOB
Bs2.953334
1 Spectral(SPEC) til AZN
0.72658
1 Spectral(SPEC) til TJS
SM4.000464
1 Spectral(SPEC) til GEL
1.15398
1 Spectral(SPEC) til AOA
Kz389.605018
1 Spectral(SPEC) til BHD
.د.ب0.1611298
1 Spectral(SPEC) til BMD
$0.4274
1 Spectral(SPEC) til DKK
kr2.71399
1 Spectral(SPEC) til HNL
L11.202154
1 Spectral(SPEC) til MUR
19.378316
1 Spectral(SPEC) til NAD
$7.41539
1 Spectral(SPEC) til NOK
kr4.248356
1 Spectral(SPEC) til NZD
$0.72658
1 Spectral(SPEC) til PAB
B/.0.4274
1 Spectral(SPEC) til PGK
K1.786532
1 Spectral(SPEC) til QAR
ر.ق1.551462
1 Spectral(SPEC) til RSD
дин.42.637424
1 Spectral(SPEC) til UZS
soʻm5,276.539358
1 Spectral(SPEC) til ALL
L35.243404
1 Spectral(SPEC) til ANG
ƒ0.765046
1 Spectral(SPEC) til AWG
ƒ0.76932
1 Spectral(SPEC) til BBD
$0.8548
1 Spectral(SPEC) til BAM
KM0.709484
1 Spectral(SPEC) til BIF
Fr1,275.789
1 Spectral(SPEC) til BND
$0.547072
1 Spectral(SPEC) til BSD
$0.4274
1 Spectral(SPEC) til JMD
$68.559234
1 Spectral(SPEC) til KHR
1,716.464044
1 Spectral(SPEC) til KMF
Fr178.6532
1 Spectral(SPEC) til LAK
9,291.304162
1 Spectral(SPEC) til LKR
Rs129.279952
1 Spectral(SPEC) til MDL
L7.0521
1 Spectral(SPEC) til MGA
Ar1,891.146698
1 Spectral(SPEC) til MOP
P3.423474
1 Spectral(SPEC) til MVR
6.53922
1 Spectral(SPEC) til MWK
MK742.013414
1 Spectral(SPEC) til MZN
MT27.31086
1 Spectral(SPEC) til NPR
Rs60.229208
1 Spectral(SPEC) til PYG
3,052.4908
1 Spectral(SPEC) til RWF
Fr619.3026
1 Spectral(SPEC) til SBD
$3.50468
1 Spectral(SPEC) til SCR
6.124642
1 Spectral(SPEC) til SRD
$16.279666
1 Spectral(SPEC) til SVC
$3.73975
1 Spectral(SPEC) til SZL
L7.41539
1 Spectral(SPEC) til TMT
m1.4959
1 Spectral(SPEC) til TND
د.ت1.243734
1 Spectral(SPEC) til TTD
$2.893498
1 Spectral(SPEC) til UGX
Sh1,499.3192
1 Spectral(SPEC) til XAF
Fr238.4892
1 Spectral(SPEC) til XCD
$1.15398
1 Spectral(SPEC) til XOF
Fr238.4892
1 Spectral(SPEC) til XPF
Fr43.1674
1 Spectral(SPEC) til BWP
P5.692968
1 Spectral(SPEC) til BZD
$0.859074
1 Spectral(SPEC) til CVE
$40.081572
1 Spectral(SPEC) til DJF
Fr75.6498
1 Spectral(SPEC) til DOP
$26.507348
1 Spectral(SPEC) til DZD
د.ج55.373944
1 Spectral(SPEC) til FJD
$0.96165
1 Spectral(SPEC) til GNF
Fr3,716.243
1 Spectral(SPEC) til GTQ
Q3.273884
1 Spectral(SPEC) til GYD
$89.450546
1 Spectral(SPEC) til ISK
kr51.7154

Spectral Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Spectral, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Spectral nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Spectral

Hvor mye er Spectral (SPEC) verdt i dag?
Live SPEC prisen i USD er 0.4274 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SPEC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SPEC til USD er $ 0.4274. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Spectral?
Markedsverdien for SPEC er $ 6.03M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SPEC?
Den sirkulerende forsyningen av SPEC er 14.10M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSPEC ?
SPEC oppnådde en ATH-pris på 18.579969338127004 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SPEC?
SPEC så en ATL-pris på 0.41479314779492055 USD.
Hva er handelsvolumet til SPEC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SPEC er $ 60.54K USD.
Vil SPEC gå høyere i år?
SPEC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SPEC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Spectral (SPEC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SPEC-til-USD-kalkulator

Beløp

SPEC
SPEC
USD
USD

1 SPEC = 0.4274 USD

Handle SPEC

SPECUSDT
$0.4272
$0.4272$0.4272
-0.74%

