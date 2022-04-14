Spectral (SPEC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Spectral (SPEC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Spectral (SPEC) Informasjon Spectral takes natural language and converts it into Solidity code, enabling individuals and enterprises to ship production grade smart contracts, arbitrage agents, NFTs, rollups, and more. Offisiell nettside: https://www.spectrallabs.xyz/ Teknisk dokument: https://www.spectrallabs.xyz/whitepaper.html Blokkutforsker: https://ethplorer.io/address/0xadf7c35560035944e805d98ff17d58cde2449389#

Spectral (SPEC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Spectral (SPEC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.50M $ 5.50M $ 5.50M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 14.10M $ 14.10M $ 14.10M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 39.02M $ 39.02M $ 39.02M All-time high: $ 18.642 $ 18.642 $ 18.642 All-Time Low: $ 0.39901141244322763 $ 0.39901141244322763 $ 0.39901141244322763 Nåværende pris: $ 0.3902 $ 0.3902 $ 0.3902 Lær mer om Spectral (SPEC) pris

Spectral (SPEC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Spectral (SPEC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPEC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPEC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPECs tokenomics, kan du utforske SPEC tokenets livepris!

Spectral (SPEC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SPEC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SPEC nå!

SPEC prisforutsigelse Vil du vite hvor SPEC kan være på vei? Vår SPEC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SPEC tokenets prisforutsigelse nå!

