SoSoValue (SOSO) Informasjon SoSoValue is an AI-powered investment and research platform that combines the efficiency of CeFi with the transparency of DeFi, addressing challenges like information overload and cross-chain asset management in the cryptocurrency market. The platform consists of two key components: AI Crypto Market Research Tool: Aggregates and analyzes vast amounts of data to deliver clear, actionable market insights. Decentralized SSI Protocol: Built on the EVM, it offers a low-barrier, high-efficiency portfolio management solution, overcoming traditional obstacles like high fees, slow settlements, and restricted market access. By integrating the strengths of CeFi and DeFi, SoSoValue enhances investment decision-making, streamlines wealth management, and helps investors capitalize on market growth opportunities. Offisiell nettside: https://sosovalue.com/ Teknisk dokument: https://sosovalue-white-paper.gitbook.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x76A0e27618462bDAC7a29104bdcfFf4E6BFCea2D Kjøp SOSO nå!

SoSoValue (SOSO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SoSoValue (SOSO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 190.39M $ 190.39M $ 190.39M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 274.77M $ 274.77M $ 274.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 692.90M $ 692.90M $ 692.90M All-time high: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 All-Time Low: $ 0.359832124129385 $ 0.359832124129385 $ 0.359832124129385 Nåværende pris: $ 0.6929 $ 0.6929 $ 0.6929 Lær mer om SoSoValue (SOSO) pris

SoSoValue (SOSO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SoSoValue (SOSO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOSO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOSO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOSOs tokenomics, kan du utforske SOSO tokenets livepris!

