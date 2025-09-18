Dagens SoSoValue livepris er 0.7179 USD. Spor prisoppdateringer for SOSO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOSO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SoSoValue livepris er 0.7179 USD. Spor prisoppdateringer for SOSO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOSO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SOSO

SOSO Prisinformasjon

SOSO teknisk dokument

SOSO Offisiell nettside

SOSO tokenomics

SOSO Prisprognose

SOSO-historikk

SOSO Kjøpeguide

SOSO-til-fiat-valutakonverter

SoSoValue Logo

SoSoValue Pris(SOSO)

1 SOSO til USD livepris:

$0.7179
$0.7179$0.7179
-1.15%1D
USD
SoSoValue (SOSO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:27:35 (UTC+8)

SoSoValue (SOSO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.7085
$ 0.7085$ 0.7085
24 timer lav
$ 0.735
$ 0.735$ 0.735
24 timer høy

$ 0.7085
$ 0.7085$ 0.7085

$ 0.735
$ 0.735$ 0.735

$ 0.7679497730144123
$ 0.7679497730144123$ 0.7679497730144123

$ 0.359832124129385
$ 0.359832124129385$ 0.359832124129385

-0.87%

-1.15%

+8.26%

+8.26%

SoSoValue (SOSO) sanntidsprisen er $ 0.7179. I løpet av de siste 24 timene har SOSO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.7085 og et toppnivå på $ 0.735, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOSO er $ 0.7679497730144123, mens den rekordlave prisen er $ 0.359832124129385.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOSO endret seg med -0.87% i løpet av den siste timen, -1.15% over 24 timer og +8.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SoSoValue (SOSO) Markedsinformasjon

No.246

$ 197.25M
$ 197.25M$ 197.25M

$ 13.38K
$ 13.38K$ 13.38K

$ 717.90M
$ 717.90M$ 717.90M

274.77M
274.77M 274.77M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

27.47%

ETH

Nåværende markedsverdi på SoSoValue er $ 197.25M, med et 24-timers handelsvolum på $ 13.38K. Den sirkulerende forsyningen på SOSO er 274.77M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 717.90M.

SoSoValue (SOSO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SoSoValue for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.008352-1.15%
30 dager$ +0.1505+26.52%
60 dager$ +0.1039+16.92%
90 dager$ +0.2154+42.86%
SoSoValue Prisendring i dag

I dag registrerte SOSO en endring på $ -0.008352 (-1.15%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SoSoValue 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.1505 (+26.52%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SoSoValue 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SOSO en endring på $ +0.1039 (+16.92%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SoSoValue 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.2154+42.86% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SoSoValue (SOSO)?

Sjekk ut SoSoValue Prishistorikk-siden nå.

Hva er SoSoValue (SOSO)

SoSoValue is an AI-powered investment and research platform that combines the efficiency of CeFi with the transparency of DeFi, addressing challenges like information overload and cross-chain asset management in the cryptocurrency market. The platform consists of two key components: AI Crypto Market Research Tool: Aggregates and analyzes vast amounts of data to deliver clear, actionable market insights. Decentralized SSI Protocol: Built on the EVM, it offers a low-barrier, high-efficiency portfolio management solution, overcoming traditional obstacles like high fees, slow settlements, and restricted market access. By integrating the strengths of CeFi and DeFi, SoSoValue enhances investment decision-making, streamlines wealth management, and helps investors capitalize on market growth opportunities.

SoSoValue er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SoSoValue investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SOSO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SoSoValue på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SoSoValue kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SoSoValue Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SoSoValue (SOSO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SoSoValue (SOSO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SoSoValue.

Sjekk SoSoValueprisprognosen nå!

SoSoValue (SOSO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SoSoValue (SOSO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SOSO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SoSoValue (SOSO)

Leter du etter hvordan du kjøperSoSoValue? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SoSoValue på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SOSO til lokale valutaer

1 SoSoValue(SOSO) til VND
18,891.5385
1 SoSoValue(SOSO) til AUD
A$1.084029
1 SoSoValue(SOSO) til GBP
0.531246
1 SoSoValue(SOSO) til EUR
0.610215
1 SoSoValue(SOSO) til USD
$0.7179
1 SoSoValue(SOSO) til MYR
RM3.01518
1 SoSoValue(SOSO) til TRY
29.706702
1 SoSoValue(SOSO) til JPY
¥105.5313
1 SoSoValue(SOSO) til ARS
ARS$1,058.845068
1 SoSoValue(SOSO) til RUB
59.94465
1 SoSoValue(SOSO) til INR
63.232632
1 SoSoValue(SOSO) til IDR
Rp11,964.995214
1 SoSoValue(SOSO) til KRW
1,002.647856
1 SoSoValue(SOSO) til PHP
40.941837
1 SoSoValue(SOSO) til EGP
￡E.34.574064
1 SoSoValue(SOSO) til BRL
R$3.812049
1 SoSoValue(SOSO) til CAD
C$0.983523
1 SoSoValue(SOSO) til BDT
87.397146
1 SoSoValue(SOSO) til NGN
1,073.088204
1 SoSoValue(SOSO) til COP
$2,804.296875
1 SoSoValue(SOSO) til ZAR
R.12.434028
1 SoSoValue(SOSO) til UAH
29.663628
1 SoSoValue(SOSO) til TZS
T.Sh.1,776.974796
1 SoSoValue(SOSO) til VES
Bs117.0177
1 SoSoValue(SOSO) til CLP
$685.5945
1 SoSoValue(SOSO) til PKR
Rs203.768736
1 SoSoValue(SOSO) til KZT
388.678239
1 SoSoValue(SOSO) til THB
฿22.82922
1 SoSoValue(SOSO) til TWD
NT$21.702117
1 SoSoValue(SOSO) til AED
د.إ2.634693
1 SoSoValue(SOSO) til CHF
Fr0.567141
1 SoSoValue(SOSO) til HKD
HK$5.578083
1 SoSoValue(SOSO) til AMD
֏274.74033
1 SoSoValue(SOSO) til MAD
.د.م6.475458
1 SoSoValue(SOSO) til MXN
$13.202181
1 SoSoValue(SOSO) til SAR
ريال2.692125
1 SoSoValue(SOSO) til ETB
Br103.068903
1 SoSoValue(SOSO) til KES
KSh92.738322
1 SoSoValue(SOSO) til JOD
د.أ0.5089911
1 SoSoValue(SOSO) til PLN
2.598798
1 SoSoValue(SOSO) til RON
лв3.094149
1 SoSoValue(SOSO) til SEK
kr6.755439
1 SoSoValue(SOSO) til BGN
лв1.191714
1 SoSoValue(SOSO) til HUF
Ft238.500738
1 SoSoValue(SOSO) til CZK
14.846172
1 SoSoValue(SOSO) til KWD
د.ك0.2189595
1 SoSoValue(SOSO) til ILS
2.390607
1 SoSoValue(SOSO) til BOB
Bs4.960689
1 SoSoValue(SOSO) til AZN
1.22043
1 SoSoValue(SOSO) til TJS
SM6.719544
1 SoSoValue(SOSO) til GEL
1.93833
1 SoSoValue(SOSO) til AOA
Kz654.416103
1 SoSoValue(SOSO) til BHD
.د.ب0.2706483
1 SoSoValue(SOSO) til BMD
$0.7179
1 SoSoValue(SOSO) til DKK
kr4.558665
1 SoSoValue(SOSO) til HNL
L18.816159
1 SoSoValue(SOSO) til MUR
32.549586
1 SoSoValue(SOSO) til NAD
$12.455565
1 SoSoValue(SOSO) til NOK
kr7.135926
1 SoSoValue(SOSO) til NZD
$1.22043
1 SoSoValue(SOSO) til PAB
B/.0.7179
1 SoSoValue(SOSO) til PGK
K3.000822
1 SoSoValue(SOSO) til QAR
ر.ق2.605977
1 SoSoValue(SOSO) til RSD
дин.71.596167
1 SoSoValue(SOSO) til UZS
soʻm8,862.956493
1 SoSoValue(SOSO) til ALL
L59.198034
1 SoSoValue(SOSO) til ANG
ƒ1.285041
1 SoSoValue(SOSO) til AWG
ƒ1.29222
1 SoSoValue(SOSO) til BBD
$1.4358
1 SoSoValue(SOSO) til BAM
KM1.191714
1 SoSoValue(SOSO) til BIF
Fr2,142.9315
1 SoSoValue(SOSO) til BND
$0.918912
1 SoSoValue(SOSO) til BSD
$0.7179
1 SoSoValue(SOSO) til JMD
$115.158339
1 SoSoValue(SOSO) til KHR
2,883.129474
1 SoSoValue(SOSO) til KMF
Fr300.0822
1 SoSoValue(SOSO) til LAK
15,606.521427
1 SoSoValue(SOSO) til LKR
Rs217.150392
1 SoSoValue(SOSO) til MDL
L11.84535
1 SoSoValue(SOSO) til MGA
Ar3,176.542383
1 SoSoValue(SOSO) til MOP
P5.750379
1 SoSoValue(SOSO) til MVR
10.98387
1 SoSoValue(SOSO) til MWK
MK1,246.353369
1 SoSoValue(SOSO) til MZN
MT45.87381
1 SoSoValue(SOSO) til NPR
Rs101.166468
1 SoSoValue(SOSO) til PYG
5,127.2418
1 SoSoValue(SOSO) til RWF
Fr1,040.2371
1 SoSoValue(SOSO) til SBD
$5.88678
1 SoSoValue(SOSO) til SCR
10.287507
1 SoSoValue(SOSO) til SRD
$27.344811
1 SoSoValue(SOSO) til SVC
$6.281625
1 SoSoValue(SOSO) til SZL
L12.455565
1 SoSoValue(SOSO) til TMT
m2.51265
1 SoSoValue(SOSO) til TND
د.ت2.089089
1 SoSoValue(SOSO) til TTD
$4.860183
1 SoSoValue(SOSO) til UGX
Sh2,518.3932
1 SoSoValue(SOSO) til XAF
Fr400.5882
1 SoSoValue(SOSO) til XCD
$1.93833
1 SoSoValue(SOSO) til XOF
Fr400.5882
1 SoSoValue(SOSO) til XPF
Fr72.5079
1 SoSoValue(SOSO) til BWP
P9.562428
1 SoSoValue(SOSO) til BZD
$1.442979
1 SoSoValue(SOSO) til CVE
$67.324662
1 SoSoValue(SOSO) til DJF
Fr127.0683
1 SoSoValue(SOSO) til DOP
$44.524158
1 SoSoValue(SOSO) til DZD
د.ج93.011124
1 SoSoValue(SOSO) til FJD
$1.615275
1 SoSoValue(SOSO) til GNF
Fr6,242.1405
1 SoSoValue(SOSO) til GTQ
Q5.499114
1 SoSoValue(SOSO) til GYD
$150.249291
1 SoSoValue(SOSO) til ISK
kr86.8659

SoSoValue Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SoSoValue, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell SoSoValue nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SoSoValue

Hvor mye er SoSoValue (SOSO) verdt i dag?
Live SOSO prisen i USD er 0.7179 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SOSO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SOSO til USD er $ 0.7179. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SoSoValue?
Markedsverdien for SOSO er $ 197.25M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SOSO?
Den sirkulerende forsyningen av SOSO er 274.77M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSOSO ?
SOSO oppnådde en ATH-pris på 0.7679497730144123 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SOSO?
SOSO så en ATL-pris på 0.359832124129385 USD.
Hva er handelsvolumet til SOSO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SOSO er $ 13.38K USD.
Vil SOSO gå høyere i år?
SOSO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SOSO prisprognosen for en mer grundig analyse.
SoSoValue (SOSO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

