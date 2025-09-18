Dagens SOON livepris er 0.3466 USD. Spor prisoppdateringer for SOON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOON pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SOON livepris er 0.3466 USD. Spor prisoppdateringer for SOON til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOON pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SOON Pris(SOON)

1 SOON til USD livepris:

$0.3466
$0.3466$0.3466
+4.49%1D
USD
SOON (SOON) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:39:40 (UTC+8)

SOON (SOON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.319
$ 0.319$ 0.319
24 timer lav
$ 0.3847
$ 0.3847$ 0.3847
24 timer høy

$ 0.319
$ 0.319$ 0.319

$ 0.3847
$ 0.3847$ 0.3847

$ 0.9921232939656947
$ 0.9921232939656947$ 0.9921232939656947

$ 0.12971721425538466
$ 0.12971721425538466$ 0.12971721425538466

+0.66%

+4.49%

+1.97%

+1.97%

SOON (SOON) sanntidsprisen er $ 0.3466. I løpet av de siste 24 timene har SOON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.319 og et toppnivå på $ 0.3847, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOON er $ 0.9921232939656947, mens den rekordlave prisen er $ 0.12971721425538466.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOON endret seg med +0.66% i løpet av den siste timen, +4.49% over 24 timer og +1.97% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SOON (SOON) Markedsinformasjon

No.396

$ 100.07M
$ 100.07M$ 100.07M

$ 2.09M
$ 2.09M$ 2.09M

$ 337.11M
$ 337.11M$ 337.11M

288.71M
288.71M 288.71M

--
----

972,620,971.75
972,620,971.75 972,620,971.75

BSC

Nåværende markedsverdi på SOON er $ 100.07M, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.09M. Den sirkulerende forsyningen på SOON er 288.71M, med en total tilgang på 972620971.75. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 337.11M.

SOON (SOON) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SOON for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.014894+4.49%
30 dager$ +0.0676+24.22%
60 dager$ +0.1994+135.46%
90 dager$ +0.1447+71.66%
SOON Prisendring i dag

I dag registrerte SOON en endring på $ +0.014894 (+4.49%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SOON 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0676 (+24.22%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SOON 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SOON en endring på $ +0.1994 (+135.46%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SOON 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.1447+71.66% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SOON (SOON)?

Sjekk ut SOON Prishistorikk-siden nå.

Hva er SOON (SOON)

SOON is built to deliver the best on-chain trading experience. Besides SOON Mainnet, SOON Stack and InterSOON, the integration of LiveTrade and simpfor.fun further reinforces SOON’s vision, creating a super gateway for Web2 users through livestreaming platforms.

SOON er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SOON investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SOON Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SOON på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SOON kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SOON Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SOON (SOON) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SOON (SOON) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SOON.

Sjekk SOONprisprognosen nå!

SOON (SOON) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SOON (SOON) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SOON tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SOON (SOON)

Leter du etter hvordan du kjøperSOON? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SOON på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SOON til lokale valutaer

SOON Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SOON, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell SOON nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SOON

Hvor mye er SOON (SOON) verdt i dag?
Live SOON prisen i USD er 0.3466 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SOON-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SOON til USD er $ 0.3466. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SOON?
Markedsverdien for SOON er $ 100.07M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SOON?
Den sirkulerende forsyningen av SOON er 288.71M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSOON ?
SOON oppnådde en ATH-pris på 0.9921232939656947 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SOON?
SOON så en ATL-pris på 0.12971721425538466 USD.
Hva er handelsvolumet til SOON?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SOON er $ 2.09M USD.
Vil SOON gå høyere i år?
SOON kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SOON prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:39:40 (UTC+8)

SOON (SOON) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

