SOON (SOON) Informasjon SOON is built to deliver the best on-chain trading experience. Besides SOON Mainnet, SOON Stack and InterSOON, the integration of LiveTrade and simpfor.fun further reinforces SOON’s vision, creating a super gateway for Web2 users through livestreaming platforms. Offisiell nettside: https://soo.network/ Teknisk dokument: https://docs.soo.network/introduction/what-is-soon Blokkutforsker: https://solscan.io/token/4eDf52YYzL6i6gbZ6FXqrLUPXbtP61f1gPSFM66M4XHe Kjøp SOON nå!

SOON (SOON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SOON (SOON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 102.54M $ 102.54M $ 102.54M Total forsyning: $ 972.68M $ 972.68M $ 972.68M Sirkulerende forsyning: $ 288.78M $ 288.78M $ 288.78M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 345.40M $ 345.40M $ 345.40M All-time high: $ 0.6405 $ 0.6405 $ 0.6405 All-Time Low: $ 0.12971721425538466 $ 0.12971721425538466 $ 0.12971721425538466 Nåværende pris: $ 0.3551 $ 0.3551 $ 0.3551 Lær mer om SOON (SOON) pris

SOON (SOON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SOON (SOON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOONs tokenomics, kan du utforske SOON tokenets livepris!

