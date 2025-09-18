Dagens Solv Protocol livepris er 0.0414 USD. Spor prisoppdateringer for SOLV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOLV pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Solv Protocol livepris er 0.0414 USD. Spor prisoppdateringer for SOLV til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SOLV pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SOLV

SOLV Prisinformasjon

SOLV teknisk dokument

SOLV Offisiell nettside

SOLV tokenomics

SOLV Prisprognose

SOLV-historikk

SOLV Kjøpeguide

SOLV-til-fiat-valutakonverter

SOLV Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Solv Protocol Logo

Solv Protocol Pris(SOLV)

1 SOLV til USD livepris:

$0.04142
$0.04142$0.04142
-0.16%1D
USD
Solv Protocol (SOLV) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:55:23 (UTC+8)

Solv Protocol (SOLV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.04121
$ 0.04121$ 0.04121
24 timer lav
$ 0.04254
$ 0.04254$ 0.04254
24 timer høy

$ 0.04121
$ 0.04121$ 0.04121

$ 0.04254
$ 0.04254$ 0.04254

$ 0.22767063065329501
$ 0.22767063065329501$ 0.22767063065329501

$ 0.021765277438440773
$ 0.021765277438440773$ 0.021765277438440773

-0.22%

-0.16%

-0.63%

-0.63%

Solv Protocol (SOLV) sanntidsprisen er $ 0.0414. I løpet av de siste 24 timene har SOLV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.04121 og et toppnivå på $ 0.04254, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SOLV er $ 0.22767063065329501, mens den rekordlave prisen er $ 0.021765277438440773.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SOLV endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -0.16% over 24 timer og -0.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Solv Protocol (SOLV) Markedsinformasjon

No.528

$ 61.38M
$ 61.38M$ 61.38M

$ 909.59K
$ 909.59K$ 909.59K

$ 399.92M
$ 399.92M$ 399.92M

1.48B
1.48B 1.48B

9,660,000,000
9,660,000,000 9,660,000,000

8,400,000,000
8,400,000,000 8,400,000,000

15.34%

BSC

Nåværende markedsverdi på Solv Protocol er $ 61.38M, med et 24-timers handelsvolum på $ 909.59K. Den sirkulerende forsyningen på SOLV er 1.48B, med en total tilgang på 8400000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 399.92M.

Solv Protocol (SOLV) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Solv Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000664-0.16%
30 dager$ -0.00305-6.87%
60 dager$ -0.00064-1.53%
90 dager$ -0.00553-11.79%
Solv Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte SOLV en endring på $ -0.0000664 (-0.16%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Solv Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00305 (-6.87%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Solv Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SOLV en endring på $ -0.00064 (-1.53%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Solv Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00553-11.79% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Solv Protocol (SOLV)?

Sjekk ut Solv Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Solv Protocol (SOLV)

Leading Bitcoin Staking Platform. Powered by SAL.

Solv Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Solv Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SOLV Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Solv Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Solv Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Solv Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Solv Protocol (SOLV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Solv Protocol (SOLV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Solv Protocol.

Sjekk Solv Protocolprisprognosen nå!

Solv Protocol (SOLV) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Solv Protocol (SOLV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SOLV tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Solv Protocol (SOLV)

Leter du etter hvordan du kjøperSolv Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Solv Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SOLV til lokale valutaer

1 Solv Protocol(SOLV) til VND
1,089.441
1 Solv Protocol(SOLV) til AUD
A$0.062514
1 Solv Protocol(SOLV) til GBP
0.030636
1 Solv Protocol(SOLV) til EUR
0.03519
1 Solv Protocol(SOLV) til USD
$0.0414
1 Solv Protocol(SOLV) til MYR
RM0.17388
1 Solv Protocol(SOLV) til TRY
1.712718
1 Solv Protocol(SOLV) til JPY
¥6.0858
1 Solv Protocol(SOLV) til ARS
ARS$61.061688
1 Solv Protocol(SOLV) til RUB
3.4569
1 Solv Protocol(SOLV) til INR
3.646926
1 Solv Protocol(SOLV) til IDR
Rp689.999724
1 Solv Protocol(SOLV) til KRW
57.820896
1 Solv Protocol(SOLV) til PHP
2.363112
1 Solv Protocol(SOLV) til EGP
￡E.1.99341
1 Solv Protocol(SOLV) til BRL
R$0.220248
1 Solv Protocol(SOLV) til CAD
C$0.056718
1 Solv Protocol(SOLV) til BDT
5.040036
1 Solv Protocol(SOLV) til NGN
61.883064
1 Solv Protocol(SOLV) til COP
$161.71875
1 Solv Protocol(SOLV) til ZAR
R.0.71829
1 Solv Protocol(SOLV) til UAH
1.710648
1 Solv Protocol(SOLV) til TZS
T.Sh.102.474936
1 Solv Protocol(SOLV) til VES
Bs6.7482
1 Solv Protocol(SOLV) til CLP
$39.537
1 Solv Protocol(SOLV) til PKR
Rs11.750976
1 Solv Protocol(SOLV) til KZT
22.414374
1 Solv Protocol(SOLV) til THB
฿1.318176
1 Solv Protocol(SOLV) til TWD
NT$1.251522
1 Solv Protocol(SOLV) til AED
د.إ0.151938
1 Solv Protocol(SOLV) til CHF
Fr0.032706
1 Solv Protocol(SOLV) til HKD
HK$0.321678
1 Solv Protocol(SOLV) til AMD
֏15.84378
1 Solv Protocol(SOLV) til MAD
.د.م0.373428
1 Solv Protocol(SOLV) til MXN
$0.762174
1 Solv Protocol(SOLV) til SAR
ريال0.15525
1 Solv Protocol(SOLV) til ETB
Br5.943798
1 Solv Protocol(SOLV) til KES
KSh5.348052
1 Solv Protocol(SOLV) til JOD
د.أ0.0293526
1 Solv Protocol(SOLV) til PLN
0.149868
1 Solv Protocol(SOLV) til RON
лв0.178848
1 Solv Protocol(SOLV) til SEK
kr0.389574
1 Solv Protocol(SOLV) til BGN
лв0.068724
1 Solv Protocol(SOLV) til HUF
Ft13.76757
1 Solv Protocol(SOLV) til CZK
0.855738
1 Solv Protocol(SOLV) til KWD
د.ك0.012627
1 Solv Protocol(SOLV) til ILS
0.137862
1 Solv Protocol(SOLV) til BOB
Bs0.286074
1 Solv Protocol(SOLV) til AZN
0.07038
1 Solv Protocol(SOLV) til TJS
SM0.387504
1 Solv Protocol(SOLV) til GEL
0.11178
1 Solv Protocol(SOLV) til AOA
Kz37.738998
1 Solv Protocol(SOLV) til BHD
.د.ب0.0156078
1 Solv Protocol(SOLV) til BMD
$0.0414
1 Solv Protocol(SOLV) til DKK
kr0.26289
1 Solv Protocol(SOLV) til HNL
L1.085094
1 Solv Protocol(SOLV) til MUR
1.877076
1 Solv Protocol(SOLV) til NAD
$0.71829
1 Solv Protocol(SOLV) til NOK
kr0.411516
1 Solv Protocol(SOLV) til NZD
$0.07038
1 Solv Protocol(SOLV) til PAB
B/.0.0414
1 Solv Protocol(SOLV) til PGK
K0.173052
1 Solv Protocol(SOLV) til QAR
ر.ق0.150282
1 Solv Protocol(SOLV) til RSD
дин.4.130064
1 Solv Protocol(SOLV) til UZS
soʻm511.110738
1 Solv Protocol(SOLV) til ALL
L3.413844
1 Solv Protocol(SOLV) til ANG
ƒ0.074106
1 Solv Protocol(SOLV) til AWG
ƒ0.07452
1 Solv Protocol(SOLV) til BBD
$0.0828
1 Solv Protocol(SOLV) til BAM
KM0.068724
1 Solv Protocol(SOLV) til BIF
Fr123.579
1 Solv Protocol(SOLV) til BND
$0.052992
1 Solv Protocol(SOLV) til BSD
$0.0414
1 Solv Protocol(SOLV) til JMD
$6.640974
1 Solv Protocol(SOLV) til KHR
166.264884
1 Solv Protocol(SOLV) til KMF
Fr17.3052
1 Solv Protocol(SOLV) til LAK
899.999982
1 Solv Protocol(SOLV) til LKR
Rs12.522672
1 Solv Protocol(SOLV) til MDL
L0.6831
1 Solv Protocol(SOLV) til MGA
Ar183.185478
1 Solv Protocol(SOLV) til MOP
P0.331614
1 Solv Protocol(SOLV) til MVR
0.63342
1 Solv Protocol(SOLV) til MWK
MK71.874954
1 Solv Protocol(SOLV) til MZN
MT2.64546
1 Solv Protocol(SOLV) til NPR
Rs5.834088
1 Solv Protocol(SOLV) til PYG
295.6788
1 Solv Protocol(SOLV) til RWF
Fr59.9886
1 Solv Protocol(SOLV) til SBD
$0.33948
1 Solv Protocol(SOLV) til SCR
0.630108
1 Solv Protocol(SOLV) til SRD
$1.576926
1 Solv Protocol(SOLV) til SVC
$0.36225
1 Solv Protocol(SOLV) til SZL
L0.71829
1 Solv Protocol(SOLV) til TMT
m0.1449
1 Solv Protocol(SOLV) til TND
د.ت0.120474
1 Solv Protocol(SOLV) til TTD
$0.280278
1 Solv Protocol(SOLV) til UGX
Sh145.2312
1 Solv Protocol(SOLV) til XAF
Fr23.1012
1 Solv Protocol(SOLV) til XCD
$0.11178
1 Solv Protocol(SOLV) til XOF
Fr23.1012
1 Solv Protocol(SOLV) til XPF
Fr4.1814
1 Solv Protocol(SOLV) til BWP
P0.551448
1 Solv Protocol(SOLV) til BZD
$0.083214
1 Solv Protocol(SOLV) til CVE
$3.882492
1 Solv Protocol(SOLV) til DJF
Fr7.3692
1 Solv Protocol(SOLV) til DOP
$2.567628
1 Solv Protocol(SOLV) til DZD
د.ج5.364612
1 Solv Protocol(SOLV) til FJD
$0.09315
1 Solv Protocol(SOLV) til GNF
Fr359.973
1 Solv Protocol(SOLV) til GTQ
Q0.317124
1 Solv Protocol(SOLV) til GYD
$8.664606
1 Solv Protocol(SOLV) til ISK
kr5.0094

Solv Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Solv Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Solv Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Solv Protocol

Hvor mye er Solv Protocol (SOLV) verdt i dag?
Live SOLV prisen i USD er 0.0414 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SOLV-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SOLV til USD er $ 0.0414. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Solv Protocol?
Markedsverdien for SOLV er $ 61.38M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SOLV?
Den sirkulerende forsyningen av SOLV er 1.48B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSOLV ?
SOLV oppnådde en ATH-pris på 0.22767063065329501 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SOLV?
SOLV så en ATL-pris på 0.021765277438440773 USD.
Hva er handelsvolumet til SOLV?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SOLV er $ 909.59K USD.
Vil SOLV gå høyere i år?
SOLV kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SOLV prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:55:23 (UTC+8)

Solv Protocol (SOLV) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SOLV-til-USD-kalkulator

Beløp

SOLV
SOLV
USD
USD

1 SOLV = 0.0414 USD

Handle SOLV

SOLVUSDT
$0.04142
$0.04142$0.04142
-0.13%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker