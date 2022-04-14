Solv Protocol (SOLV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Solv Protocol (SOLV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Solv Protocol (SOLV) Informasjon Leading Bitcoin Staking Platform. Powered by SAL. Offisiell nettside: https://Solv.finance/?chl=CMC Teknisk dokument: https://docs.solv.finance/solv-documentation/?chl=CMC Blokkutforsker: https://bscscan.com/token/0xabe8e5cabe24cb36df9540088fd7ce1175b9bc52 Kjøp SOLV nå!

Solv Protocol (SOLV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Solv Protocol (SOLV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 61.25M $ 61.25M $ 61.25M Total forsyning: $ 8.40B $ 8.40B $ 8.40B Sirkulerende forsyning: $ 1.48B $ 1.48B $ 1.48B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 399.05M $ 399.05M $ 399.05M All-time high: $ 0.19474 $ 0.19474 $ 0.19474 All-Time Low: $ 0.021765277438440773 $ 0.021765277438440773 $ 0.021765277438440773 Nåværende pris: $ 0.04131 $ 0.04131 $ 0.04131 Lær mer om Solv Protocol (SOLV) pris

Solv Protocol (SOLV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Solv Protocol (SOLV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOLV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOLV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOLVs tokenomics, kan du utforske SOLV tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SOLV Interessert i å legge til Solv Protocol (SOLV) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SOLV, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SOLV på MEXC nå!

Solv Protocol (SOLV) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SOLV hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SOLV nå!

SOLV prisforutsigelse Vil du vite hvor SOLV kan være på vei? Vår SOLV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SOLV tokenets prisforutsigelse nå!

