Hva er SNX (SNX)

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

SNX er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SNX investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk SNX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om SNX på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SNX kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SNX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SNX (SNX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SNX (SNX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SNX.

Sjekk SNXprisprognosen nå!

SNX (SNX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SNX (SNX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SNX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SNX (SNX)

Leter du etter hvordan du kjøperSNX? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SNX på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SNX til lokale valutaer

Prøv konverting

SNX Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SNX, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om SNX Hvor mye er SNX (SNX) verdt i dag? Live SNX prisen i USD er 0.6853 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SNX-til-USD-pris? $ 0.6853 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SNX til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for SNX? Markedsverdien for SNX er $ 235.38M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SNX? Den sirkulerende forsyningen av SNX er 343.47M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSNX ? SNX oppnådde en ATH-pris på 28.77103007 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SNX? SNX så en ATL-pris på 0.0325776275658 USD . Hva er handelsvolumet til SNX? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SNX er $ 1.10M USD . Vil SNX gå høyere i år? SNX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SNX prisprognosen for en mer grundig analyse.

SNX (SNX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?