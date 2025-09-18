Dagens SNX livepris er 0.6853 USD. Spor prisoppdateringer for SNX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SNX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SNX livepris er 0.6853 USD. Spor prisoppdateringer for SNX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SNX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

SNX Pris(SNX)

1 SNX til USD livepris:

$0.6853
$0.6853$0.6853
-0.18%1D
USD
SNX (SNX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:42:31 (UTC+8)

SNX (SNX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.6779
$ 0.6779$ 0.6779
24 timer lav
$ 0.7356
$ 0.7356$ 0.7356
24 timer høy

$ 0.6779
$ 0.6779$ 0.6779

$ 0.7356
$ 0.7356$ 0.7356

$ 28.77103007
$ 28.77103007$ 28.77103007

$ 0.0325776275658
$ 0.0325776275658$ 0.0325776275658

+0.29%

-0.18%

-5.06%

-5.06%

SNX (SNX) sanntidsprisen er $ 0.6853. I løpet av de siste 24 timene har SNX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.6779 og et toppnivå på $ 0.7356, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SNX er $ 28.77103007, mens den rekordlave prisen er $ 0.0325776275658.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SNX endret seg med +0.29% i løpet av den siste timen, -0.18% over 24 timer og -5.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SNX (SNX) Markedsinformasjon

No.190

$ 235.38M
$ 235.38M$ 235.38M

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

$ 232.93M
$ 232.93M$ 232.93M

343.47M
343.47M 343.47M

339,889,850.089
339,889,850.089 339,889,850.089

343,889,850.0967736
343,889,850.0967736 343,889,850.0967736

101.05%

0.01%

$ 0.9
$ 0.9$ 0.9

ETH

Nåværende markedsverdi på SNX er $ 235.38M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.10M. Den sirkulerende forsyningen på SNX er 343.47M, med en total tilgang på 343889850.0967736. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 232.93M.

SNX (SNX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SNX for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.001236-0.18%
30 dager$ +0.0186+2.78%
60 dager$ -0.0699-9.26%
90 dager$ +0.1608+30.65%
SNX Prisendring i dag

I dag registrerte SNX en endring på $ -0.001236 (-0.18%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SNX 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0186 (+2.78%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SNX 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SNX en endring på $ -0.0699 (-9.26%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SNX 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.1608+30.65% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SNX (SNX)?

Sjekk ut SNX Prishistorikk-siden nå.

Hva er SNX (SNX)

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

SNX er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SNX investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SNX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SNX på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SNX kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SNX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SNX (SNX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SNX (SNX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SNX.

Sjekk SNXprisprognosen nå!

SNX (SNX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SNX (SNX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SNX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SNX (SNX)

Leter du etter hvordan du kjøperSNX? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SNX på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SNX til lokale valutaer

1 SNX(SNX) til VND
18,033.6695
1 SNX(SNX) til AUD
A$1.034803
1 SNX(SNX) til GBP
0.507122
1 SNX(SNX) til EUR
0.582505
1 SNX(SNX) til USD
$0.6853
1 SNX(SNX) til MYR
RM2.87826
1 SNX(SNX) til TRY
28.357714
1 SNX(SNX) til JPY
¥100.7391
1 SNX(SNX) til ARS
ARS$1,010.762676
1 SNX(SNX) til RUB
57.22255
1 SNX(SNX) til INR
60.361224
1 SNX(SNX) til IDR
Rp11,421.662098
1 SNX(SNX) til KRW
958.46058
1 SNX(SNX) til PHP
39.055247
1 SNX(SNX) til EGP
￡E.33.004048
1 SNX(SNX) til BRL
R$3.645796
1 SNX(SNX) til CAD
C$0.938861
1 SNX(SNX) til BDT
83.428422
1 SNX(SNX) til NGN
1,024.359028
1 SNX(SNX) til COP
$2,676.953125
1 SNX(SNX) til ZAR
R.11.883102
1 SNX(SNX) til UAH
28.316596
1 SNX(SNX) til TZS
T.Sh.1,696.281972
1 SNX(SNX) til VES
Bs111.7039
1 SNX(SNX) til CLP
$654.4615
1 SNX(SNX) til PKR
Rs194.515552
1 SNX(SNX) til KZT
371.028273
1 SNX(SNX) til THB
฿21.79254
1 SNX(SNX) til TWD
NT$20.716619
1 SNX(SNX) til AED
د.إ2.515051
1 SNX(SNX) til CHF
Fr0.541387
1 SNX(SNX) til HKD
HK$5.324781
1 SNX(SNX) til AMD
֏262.26431
1 SNX(SNX) til MAD
.د.م6.181406
1 SNX(SNX) til MXN
$12.616373
1 SNX(SNX) til SAR
ريال2.569875
1 SNX(SNX) til ETB
Br98.388521
1 SNX(SNX) til KES
KSh88.527054
1 SNX(SNX) til JOD
د.أ0.4858777
1 SNX(SNX) til PLN
2.480786
1 SNX(SNX) til RON
лв2.960496
1 SNX(SNX) til SEK
kr6.448673
1 SNX(SNX) til BGN
лв1.137598
1 SNX(SNX) til HUF
Ft227.745749
1 SNX(SNX) til CZK
14.172004
1 SNX(SNX) til KWD
د.ك0.2090165
1 SNX(SNX) til ILS
2.282049
1 SNX(SNX) til BOB
Bs4.735423
1 SNX(SNX) til AZN
1.16501
1 SNX(SNX) til TJS
SM6.414408
1 SNX(SNX) til GEL
1.85031
1 SNX(SNX) til AOA
Kz624.698921
1 SNX(SNX) til BHD
.د.ب0.2583581
1 SNX(SNX) til BMD
$0.6853
1 SNX(SNX) til DKK
kr4.351655
1 SNX(SNX) til HNL
L17.961713
1 SNX(SNX) til MUR
31.071502
1 SNX(SNX) til NAD
$11.889955
1 SNX(SNX) til NOK
kr6.811882
1 SNX(SNX) til NZD
$1.16501
1 SNX(SNX) til PAB
B/.0.6853
1 SNX(SNX) til PGK
K2.864554
1 SNX(SNX) til QAR
ر.ق2.487639
1 SNX(SNX) til RSD
дин.68.365528
1 SNX(SNX) til UZS
soʻm8,460.487651
1 SNX(SNX) til ALL
L56.509838
1 SNX(SNX) til ANG
ƒ1.226687
1 SNX(SNX) til AWG
ƒ1.23354
1 SNX(SNX) til BBD
$1.3706
1 SNX(SNX) til BAM
KM1.137598
1 SNX(SNX) til BIF
Fr2,045.6205
1 SNX(SNX) til BND
$0.877184
1 SNX(SNX) til BSD
$0.6853
1 SNX(SNX) til JMD
$109.928973
1 SNX(SNX) til KHR
2,752.205918
1 SNX(SNX) til KMF
Fr286.4554
1 SNX(SNX) til LAK
14,897.825789
1 SNX(SNX) til LKR
Rs207.289544
1 SNX(SNX) til MDL
L11.30745
1 SNX(SNX) til MGA
Ar3,032.294881
1 SNX(SNX) til MOP
P5.489253
1 SNX(SNX) til MVR
10.48509
1 SNX(SNX) til MWK
MK1,189.756183
1 SNX(SNX) til MZN
MT43.79067
1 SNX(SNX) til NPR
Rs96.572476
1 SNX(SNX) til PYG
4,894.4126
1 SNX(SNX) til RWF
Fr992.9997
1 SNX(SNX) til SBD
$5.61946
1 SNX(SNX) til SCR
9.820349
1 SNX(SNX) til SRD
$26.103077
1 SNX(SNX) til SVC
$5.996375
1 SNX(SNX) til SZL
L11.889955
1 SNX(SNX) til TMT
m2.39855
1 SNX(SNX) til TND
د.ت1.994223
1 SNX(SNX) til TTD
$4.639481
1 SNX(SNX) til UGX
Sh2,404.0324
1 SNX(SNX) til XAF
Fr382.3974
1 SNX(SNX) til XCD
$1.85031
1 SNX(SNX) til XOF
Fr382.3974
1 SNX(SNX) til XPF
Fr69.2153
1 SNX(SNX) til BWP
P9.128196
1 SNX(SNX) til BZD
$1.377453
1 SNX(SNX) til CVE
$64.267434
1 SNX(SNX) til DJF
Fr121.2981
1 SNX(SNX) til DOP
$42.502306
1 SNX(SNX) til DZD
د.ج88.787468
1 SNX(SNX) til FJD
$1.541925
1 SNX(SNX) til GNF
Fr5,958.6835
1 SNX(SNX) til GTQ
Q5.249398
1 SNX(SNX) til GYD
$143.426437
1 SNX(SNX) til ISK
kr82.9213

Folk spør også: Andre spørsmål om SNX

Hvor mye er SNX (SNX) verdt i dag?
Live SNX prisen i USD er 0.6853 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SNX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SNX til USD er $ 0.6853. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SNX?
Markedsverdien for SNX er $ 235.38M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SNX?
Den sirkulerende forsyningen av SNX er 343.47M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSNX ?
SNX oppnådde en ATH-pris på 28.77103007 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SNX?
SNX så en ATL-pris på 0.0325776275658 USD.
Hva er handelsvolumet til SNX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SNX er $ 1.10M USD.
Vil SNX gå høyere i år?
SNX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SNX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:42:31 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SNX-til-USD-kalkulator

Beløp

SNX
SNX
USD
USD

1 SNX = 0.6853 USD

Handle SNX

SNXETH
$0.0001536
$0.0001536$0.0001536
+0.13%
SNXUSDT
$0.6853
$0.6853$0.6853
-0.20%

