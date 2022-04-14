SNX (SNX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SNX (SNX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SNX (SNX) Informasjon Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset. Offisiell nettside: https://www.synthetix.io/ Teknisk dokument: https://docs.synthetix.io/ Blokkutforsker: https://solscan.io/token/8cTNUtcV2ueC3royJ642uRnvTxorJAWLZc58gxAo7y56 Kjøp SNX nå!

SNX (SNX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SNX (SNX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 223.39M $ 223.39M $ 223.39M Total forsyning: $ 343.89M $ 343.89M $ 343.89M Sirkulerende forsyning: $ 343.47M $ 343.47M $ 343.47M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 221.06M $ 221.06M $ 221.06M All-time high: $ 28.9291 $ 28.9291 $ 28.9291 All-Time Low: $ 0.0325776275658 $ 0.0325776275658 $ 0.0325776275658 Nåværende pris: $ 0.6504 $ 0.6504 $ 0.6504 Lær mer om SNX (SNX) pris

SNX (SNX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SNX (SNX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SNX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SNX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SNXs tokenomics, kan du utforske SNX tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SNX Interessert i å legge til SNX (SNX) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SNX, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SNX på MEXC nå!

SNX (SNX) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SNX hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SNX nå!

SNX prisforutsigelse Vil du vite hvor SNX kan være på vei? Vår SNX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SNX tokenets prisforutsigelse nå!

