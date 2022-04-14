Spain National Fan (SNFT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Spain National Fan (SNFT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Spain National Fan (SNFT) Informasjon The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. Offisiell nettside: https://www.bitci.com/ Blokkutforsker: https://bitciexp.bitcichain.com/tokens/0x3e6F1be54FEb9CC37dBfC31A894a8810357C3F9C/token_transfers Kjøp SNFT nå!

Spain National Fan (SNFT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Spain National Fan (SNFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 812.39K $ 812.39K $ 812.39K Total forsyning: $ 22.90M $ 22.90M $ 22.90M Sirkulerende forsyning: $ 22.90M $ 22.90M $ 22.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M All-time high: $ 0.8735 $ 0.8735 $ 0.8735 All-Time Low: $ 0.006959526514589207 $ 0.006959526514589207 $ 0.006959526514589207 Nåværende pris: $ 0.03547 $ 0.03547 $ 0.03547 Lær mer om Spain National Fan (SNFT) pris

Spain National Fan (SNFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Spain National Fan (SNFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SNFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SNFT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SNFTs tokenomics, kan du utforske SNFT tokenets livepris!

Spain National Fan (SNFT) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SNFT hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SNFT nå!

SNFT prisforutsigelse Vil du vite hvor SNFT kan være på vei? Vår SNFT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SNFT tokenets prisforutsigelse nå!

