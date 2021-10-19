SNFT

The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.

NavnSNFT

RangeringNo.2338

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.30%

Opplagsforsyning22,903,472

Maksimal forsyning100,000,000

Total forsyning22,903,472

Opplagsforsyning0.229%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.8633461742541345,2022-09-28

Laveste pris0.006959526514589207,2021-10-19

Offentlig blokkjedeBITCI

Sektor

Sosiale medier

