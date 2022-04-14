Zebec Network (ZBCN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Zebec Network (ZBCN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Zebec Network (ZBCN) Informasjon ZBCN Token is the governance and utility token of the Zebec Network. Holders of ZBCN have voting rights in the governance system and vote on critical decisions that affect the network and the ecosystem. ZBCN token is used in gas fees on Nautilus and unlocks a variety of benefits and incentives for holders. Offisiell nettside: https://zebec.io/ Teknisk dokument: https://docs.zebec.io/zebec-network-white-paper Blokkutforsker: https://solscan.io/token/ZBCNpuD7YMXzTHB2fhGkGi78MNsHGLRXUhRewNRm9RU Kjøp ZBCN nå!

Zebec Network (ZBCN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Zebec Network (ZBCN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 350.15M $ 350.15M $ 350.15M Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 91.96B $ 91.96B $ 91.96B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 380.78M $ 380.78M $ 380.78M All-time high: $ 0.0071973 $ 0.0071973 $ 0.0071973 All-Time Low: $ 0.000692135609811539 $ 0.000692135609811539 $ 0.000692135609811539 Nåværende pris: $ 0.0038078 $ 0.0038078 $ 0.0038078 Lær mer om Zebec Network (ZBCN) pris

Zebec Network (ZBCN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Zebec Network (ZBCN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet ZBCN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange ZBCN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår ZBCNs tokenomics, kan du utforske ZBCN tokenets livepris!

