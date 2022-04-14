Pudgy Penguins (PENGU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Pudgy Penguins (PENGU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Pudgy Penguins (PENGU) Informasjon Pudgy Penguins is launching a memecoin - $PENGU. The Pudgy Penguins community can only be so large with an NFT and the types of holders are limited to wealthy individuals because the NFTs are so expensive. $PENGU is a memecoin that allows everyone to participate in the Pudgy Penguins brand no matter the individual's economic status. We are targeting everyone who loves the penguin brand and meme as well as the CT audience who have been priced out of our NFTs. Offisiell nettside: https://www.pudgypenguins.com Blokkutforsker: https://solscan.io/token/2zMMhcVQEXDtdE6vsFS7S7D5oUodfJHE8vd1gnBouauv Kjøp PENGU nå!

Pudgy Penguins (PENGU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pudgy Penguins (PENGU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.01B $ 2.01B $ 2.01B Total forsyning: $ 88.89B $ 88.89B $ 88.89B Sirkulerende forsyning: $ 62.86B $ 62.86B $ 62.86B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.85B $ 2.85B $ 2.85B All-time high: $ 0.099 $ 0.099 $ 0.099 All-Time Low: $ 0.003714633269373105 $ 0.003714633269373105 $ 0.003714633269373105 Nåværende pris: $ 0.032042 $ 0.032042 $ 0.032042 Lær mer om Pudgy Penguins (PENGU) pris

Pudgy Penguins (PENGU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pudgy Penguins (PENGU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PENGU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PENGU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PENGUs tokenomics, kan du utforske PENGU tokenets livepris!

Interessert i å legge til Pudgy Penguins (PENGU) i porteføljen din?

Pudgy Penguins (PENGU) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PENGU hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PENGU nå!

PENGU prisforutsigelse Vil du vite hvor PENGU kan være på vei? Vår PENGU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PENGU tokenets prisforutsigelse nå!

